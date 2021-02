Se agudiza la división ideológica en el liberalismo

La división ideológica en el liberalismo parece haberse agudizado este miércoles luego de que líderes de la tendencia socialdemócrata rechazaran la posibilidad de que las directivas del Partido Liberal realicen acuerdos políticos con la derecha con miras a las elecciones del próximo año.



Tal y como lo informó EL TIEMPO desde noviembre, en el Congreso se viene gestando un grupo de congresistas llamado liberales socialdemócratas o LSD, en el cual hay varios legisladores que fueron elegidos a nombre del Partido Liberal, pero que han tomado una orientación ideológica diferente a las directivas de la colectividad.

En este grupo, según se lo han dicho a este diario varios senadores, habría congresistas liberales como el expresidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, y copartidarios suyos como Guillermo García Realpe, Horacio José Serpa, Jaime Durán y Andrés Cristo, especialmente.



Con ellos coinciden congresistas de otros partidos como Roy Barreras, quien se retiró de ‘la U’, Roosevelt Rodríguez y José Ritter López, que siguen en esa colectividad, y Temístocles Ortega, de Cambio Radical, entre otros.



Aunque hasta el momento el grupo había permanecido como una tendencia ideológica que se movía en el Congreso, este miércoles el senador Velasco elevó el tono de las críticas a las directivas del Partido Liberal y dijo que si hay acuerdos políticos con la derecha, se marginará de la colectividad.



“Me preocupa ver a los dirigentes liberales yendo en contravía de la historia y acercándose a la derecha. El Partido Liberal no puede seguir siendo el vagón de cola de la derecha, no puede ser el bastón sobre el cual se sostiene un establecimiento caduco que no nos ha gobernado bien”, afirmó Velasco.



El expresidente del Congreso advirtió que “si las directivas del Partido Liberal le juegan a una coalición con la derecha no cuenten conmigo”.



Dentro de las posibilidades que se están explorando entre algunos sectores del liberalismo para la escogencia de candidatos presidenciales para 2022 está un acercamiento con la familia Char, pero esto no se ha concretado hasta el momento ni se ha hecho ningún pronunciamiento oficial al respecto.

El senador Roy Barreras, quien les envió una carta a los liberales socialdemócratas. Foto: Abel Cárdenas

La familia Char, en cabeza del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, parece más inclinada a participar en una consulta popular o votación con sectores de centroderecha como el uribismo, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la directora de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en caso de que se decida a competir por la presidencia.



En medio de la polémica, el senador Barreras publicó una carta en la que habla de 11 congresistas liberales socialdemócratas y los invita a participar en una serie de foros para impulsar lo que él ha llamado el “nuevo centro” político en Colombia.



Según información de la oficina de Barreras, esos congresistas serían los mismos que ya se han mencionado más Rodrigo Lara (quien anunció su renuncia a Cambio Radical hace algunas semanas), Germán Hoyos (‘la U’) y el representante a la Cámara del mismo partido John Jairo Hoyos.



“Sería una gran noticia para Colombia que pudieran deshacerse de esos viejos caparazones. Los animo, de nuevo, a renunciar a sus viejos partidos y a sumarnos todos en la construcción del centro, estable y seguro, institucional y reformista que -esta hora histórica- Colombia requiere”, les dijo Barreras a los liberales socialdemócratas.

