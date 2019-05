'Acá estoy', Santrich sobre posibilidad de salir del país

Tras su liberación este jueves, por orden de la Corte Suprema de Justicia, el excombatiente de las Farc Jesús Santrich aseguró que comparecerá ante los requerimientos de "la justicia colombiana".

Santrich ofreció una rueda de prensa desde la sede el partido, en Bogotá, en la que aseguró que hará presencia en cualquier tribunal donde sea requerido, pues este es un compromiso "con el país y con las víctimas".



Cuando se le preguntó que si pensaba desaparecer como sus compañeros Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez, conocido como 'el Paisa', dijo: "Acá estoy, y mis compañeros no están desaparecidos. Qué viva Iván Márquez". Agregó que sus los exguerrilleros están es insistiendo en el cumplimiento de los acuerdos.



Frente al rumor de que una vez recuperada su libertad saldría del país para atender asuntos médicos, Santrich dijo que tiene "suficientes médicos en Colombia".



"Ahora el propósito es luchar en cualquier escenario, incluido el Congreso (...) No me preocupa nada más que la paz de Colombia", expresó el excombatiente.



Uno de los propósitos de la Farc es que Santrich tome posesión de su curul en la Cámara de Representantes, pero esto es algo que puede tardar varios días y sobre lo cual el exguerrillero no dio certeza.



"Necesitamos que se concreten todas las formalidades de ley para la posesión. Esa cuestión queda en manos del partido", manifestó Santrich.



Por último, el exjefe guerrillero se refirió a las investigaciones que hay en su contra por narcotráfico. Al respecto, señaló que "hay más posibilidades que haya pasado cocaína por las narices de los que me acusan que por mis manos".



