Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia, se subió al tren de quienes en el país justifican la traición de Iván Márquez al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Para el exmandatario, hubo "entrampamiento", una tesis que también han defendido, entre otros, el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva. ¿Qué significa esta tesis que empieza a hacer carrera? ¿Podrá Márquez volver a sentarse a firmar un nuevo acuerdo?

La afirmación de Samper coincide con la apertura de la frontera de Colombia con Venezuela que simboliza una nueva relación con el régimen de Nicolás Maduro. Un hecho, sin duda, que muestra la complejidad de los nuevos lazos tendidos entre Bogotá y Caracas.



El expresidente afirmó que Márquez y otros disidentes "salieron aterrorizados por el entrampamiento y amenazas de extradición".



A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario explicó el incumplimiento al Acuerdo Final de Paz por parte de Márquez y otros cabecillas que hoy integran otras estructuras residuales:



"Estoy con @ComunesCoL en el regreso de Iván Márquez y cientos de firmantes del Acuerdo de Paz a la @JEP_Colombia. Tienen el derecho porque salieron aterrorizados por el entrampamiento y amenazas de extradición y porque la premisa de la #PazTotal es que se puede barajar de nuevo".



Esto es: en la búsqueda de la paz total, Márquez, quien hoy se encuentra protegido por el gobierno de Nicolás Maduro recuperándose de unas heridas tras un ataque armado, según los organismos de inteligencia, merece una nueva oportunidad.



Esta opción, sin embargo, tiene sus detractores. Entre ellos, voces autorizadas como la de quienes lideraron los acuerdos de Paz en La Habana por parta del Estado colombiano.



El hoy senador y exjefe del equipo negociador de Paz, Humberto de la Calle, se ha mostrado alarmado por el hecho de que se plantee una renegociación con Iván Márquez. Para él, Márquez debe simplemente someterse a la justicia.



De la Calle fue categórico cuando trascendió que el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijera que ya hubo un primer acercamiento con la Segunda Marquetalia y que Márquez quiere hacer parte de "La Paz Total".



De la Calle planteó varios interrogantes: “Dos preguntas prácticas: ¿Qué se puede negociar con el señor Márquez y la nueva marquetalia que no haya sido negociado en La Habana? ¿Quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra, como lo hizo después de la firma del acuerdo?”.



Por su parte, Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz durante la administración Santos, también ha sido enfático: “No se les puede dar las mismas condiciones a quienes incumplieron el acuerdo. El único camino que queda para estas organizaciones es la justicia ordinaria porque están por fuera del proceso de paz”.



“Yo no estoy de acuerdo en negociar absolutamente nada con ‘Iván Márquez’”, dijo Jaramillo.



Pero Samper no es el único que ha hablado de "entrampamiento". En efecto, en una entrevista con el Canal Caracol y Blu Radio, el presidente Gustavo Petro encendió la polémica porque varias de sus declaraciones parecieron encaminadas a justificar -o al menos atribuir al Estado y altos exfuncionarios-, la existencia de las disidencias de las Farc, grupos que traicionaron el proceso de paz y volvieron al narcotráfico, y que hoy están ad portas de una negociación con su gobierno.



En la entrevista, el primer comentario del jefe de Estado estuvo dirigido al supuesto entrampamiento contra alias Jesús Santrich para pedirlo en extradición desde Estados Unidos. Según Petro, el proceso contra Santrich (cuya legalidad fue avalada por la Corte Suprema en Colombia y la justicia federal en Estados Unidos) estuvo mediado por el entonces fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez.



"La cocaína del entrampamiento resultó comprada con dineros de la DEA, entregada por gente de la DEA y recibida por ellos. Resultó una trampa que hoy se ha confesado (...) Se demuestra que hubo una especie de trampa para pedirlos en Estados Unidos hecha por un fiscal general de la Nación", dijo Petro en referencia al caso Santrich.



Esa versión es la misma que ya había planteado su canciller, Álvaro Leyva (amigo personal de Santrich), y que también terminó recogida en un polémico aparte del informe de la Comisión de la Verdad.



Aunque esta tesis se abre camino, es claro que hasta ahora las diferentes decisiones de la justicia colombiana no apoyan esa tesis. La más importante de ellas fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que al analizar la solicitud de extradición de Santrich la consideró ajustada a derecho y por lo tanto la avaló.



Para ese momento, en mayo de 2021, Santrich ya llevaba tres años prófugo, a la cabeza de las disidencias creadas por 'Iván Márquez'. Pocas semanas después el exnegociador de paz que volvió al crimen fue asesinado en su refugio venezolano.



"Emerge concluyente, que los comportamientos desplegados por Seuxis Paucias Hernández Solarte configuran delitos tanto en Colombia como en el país requirente y, además, en ambos sistemas normativos el legislador dispuso una pena mínima de privación de la libertad en monto superior a los cuatro años", dice el fallo de extradición, firmado por los magistrados de la Sala Penal de la Corte.



La justicia de Estados Unidos pidió a Santrich por narcotráfico luego de que agentes encubiertos realizaran una operación en la que el polémico exjefe de las Farc aceptó hacer un negocio de droga con supuestos enviados del cartel de Sinaloa.



Una acción encubierta similar fue desarrollada por la DEA contra Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la polémica senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba. En este caso, el presidente Petro ya firmó la orden de extradición, luego del concepto favorable de la Corte, sin embargo, la defensa ya presentó su última carta jurídica: el recurso de reposición.



En varios momentos, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, negó que hubiera entrampamiento y sostuvo que muestra de ello es que los señalados socios de Santrich fueron extraditados y aceptaron cargos ante la justicia federal.



"Aportemos el testimonio de los protagonistas del delito en cuestión, hoy extraditados y en juicio en los Estados Unidos, para lo cual estoy seguro, podemos contar con el apoyo de las autoridades americanas, se le ofrezca un veredicto definitivo al país, para que se sepa, de una vez por todas, a quién le asiste la razón y si la cocaína negociada, que dio lugar a la solicitud de extradición de 'Santrich', provenía o no de la Fiscalía", dijo el ex fiscal Martínez en respuesta al informe de la Comisión de la Verdad.



Los nombres de quienes fueron extraditados para rendir cuentas ante una corte de Nueva York son Armando Gómez y Fabio Simón Younes, quien aparece en un video que fue tomado como pieza reina por las autoridades estadounidenses para solicitar a Colombia su extradición.



"Me involucré en este caso cuando conocí al señor Marlon Marín (sobrino de alias Iván Márquez, hoy protegido por la justicia de Estados Unidos y quien se reunió con Santrich en su casa) en marzo de 2017 (...) Estuve de acuerdo con otros, entre junio de 2017 y abril del 2018, para importar a Estados Unidos 500 gramos o más de cocaína, y a sabiendas participé en conversaciones sirviendo como intermediario para importar cocaína. Sabía que importar la cocaína en los Estados Unidos era ilegal", dijo Younes en mayo pasado, al declararse culpable.



Gómez también aceptó cargos y será condenado en los próximos días.



En el video se ve a Santrich sentado a la mesa hablando de una supuesta negociación para el envío de un cargamento de droga, y de la calidad de la cocaína que debían entregar. Fue en medio de esa reunión que gentes del CTI de la Fiscalía llegaron a capturarlo en el 2017. Estuvo varias semanas preso y después fue liberado por orden de la JEP.



Hoy el país amanece con esta tesis ahora en boca de un expresidente. Se trata de una afirmación cuyas consecuencias encenderán otra polémica.



Empieza a abrirse camino una tesis de enorme riesgo: Una persona como Márquez que se levantó en armas contra el Estado, recibió una oportunidad de paz, traicionó el Acuerdo y a sus compañeros de militancia y volvió a sus andanzas criminales es, para quienes hablan de "entrampamiento" una víctima y no un victimario.



POLÍTICA