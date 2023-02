El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, está convencido de que si bien el sistema de salud colombiano no es el mejor de todos, sí funciona aunque requiere de algunos ajustes.



Por eso, ante el anuncio del Gobierno de que va a presentar una reforma de la salud, que de acuerdo con los primeros indicios afectaría al sector, el expresidente elaboró un documento que denominó ‘Desempeño del sistema de salud en Colombia: para no arrasar, sino ¡fortalecer!’.

La cruzada de Gaviria, tal y como lo ha planteado su propio partido es que la salud no sea arrasada con la reforma. Y para ello plantea 17 propuestas.



EL TIEMPO revela apartes del documento de 41 páginas que el expresidente le expondrá a su bancada este martes o miércoles.



En el mencionado escrito, Gaviria comienza señalando que Colombia es un caso particular en la conformación de su sistema de protección social y particularmente el sistema de salud. Destaca que se ha permitido la incorporación de recursos tanto públicos como privados para atender las necesidades crecientes de la población, con una visión de eficiencia y procurando la estabilidad sostenible de todo el sistema de salud.



Recuerda que, precisamente, en su momento las reformas al sector se hicieron fue con el propósito de generar un aparato del Estado más eficiente y menos expansivo, eliminar progresivamente las rentas públicas excesivas en favor de sectores económicos vigorosos y diversos, conectar la economía de mercado colombiano con otros mercados internacionales en un razonamiento expansivo que produjera prosperidad y bienestar.

No obstante destaca que a lo largo de estas tres décadas se han introducido reformas al sistema de seguridad social, algunas de ellas como desarrollos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que han logrado importantes avances.



Y es así como señala que el sistema de salud colombiano nacido en el 93 ha aportado de forma considerable a la generación de mayor equidad, salud y bienestar social de la población del país.



“Actualmente, en un contexto político de debate de una nueva reforma al sistema, es más importante que nunca la deliberación ponderada e informada, pues peligra la continuación y consolidación de grandes avances sociales en salud y en la garantía de un derecho constitucional fundamental”, advierte.



Tras esto considera que los grandes avances de las tres últimas décadas en cobertura, acceso, equidad, administración del riesgo, indicadores de salud pública, gasto social, han conducido a un resultado innegable: ha mejorado de manera progresiva y significativa el servicio de salud para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud.

Y para avanzar estima que el paso siguiente debe ser diseñar políticas para mejorar aún más el sistema, no para destruirlo. Pero advierte que “no se deben anteponer prejuicios ni consideraciones meramente ideológicas a los hechos evidentes y a la seguridad en la protección del derecho a la salud de todos los colombianos en un Estado Social de Derecho”.



En su ejercicio, el expresidente muestra cómo se ha registrado un descenso, constante y significativo de la mortalidad materna en las últimas décadas. También en lo que tiene que ver con la mortalidad infantil, entre otras.



De todas maneras el documento expresa que en aras de la transparencia del análisis, es importante mencionar que existen otros indicadores que no muestran un comportamiento igualmente positivo, por ejemplo, la tasa de incidencia y mortalidad por dengue, la de mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población, la prevalencia de anemia en mujeres de 13 a 49 años, entre otros.



Gaviria argumenta que hay indicadores que terminaron sensiblemente afectados por el covid-19, algo que afecta todo el sistema de salud.

Reflexiones

En el documento se enfatiza que el sistema de salud de Colombia muestra ejemplos interesantes y eficientes de la gestión del riesgo en salud de los pacientes, por ejemplo, en eventos como la enfermedad renal crónica, así como en acceso a terapias antirretrovirales indicadas de la población con VIH, por parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que supera el 95 por ciento.



Además, agrega que la gestión del riesgo de los pacientes con cáncer refleja resultados mixtos, con una mejora en la oportunidad para el inicio del tratamiento para cáncer de mama y de la tasa de mortalidad de cáncer de cuello uterino, no así en la mortalidad del primero y otros.



“Los resultados de algunos de estos indicadores trazadores evidencian que existen condiciones institucionales, regulatorias, técnicas y científicas para que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) realice una adecuada gestión del riesgo de los pacientes (...) se debe, entonces, aprender de las experiencias positivas y masificarlas al grueso de los demás grupos de riesgo e intensificar los esfuerzos en los grupos, como el cáncer de mama”, dice el documento



Equidad



Para Gaviria, la equidad con protección financiera y sostenibilidad es uno de los objetivos que el SGSSS ha alcanzado en menor tiempo y con mejor desempeño.

En ese sentido, señalando informes del Banco Mundial, destaca que el gasto total en salud supera el 7,7 % del PIB, con una clara distribución con principio de equidad.



En lo que tiene que ver con la ‘respuesta a las expectativas de los usuarios’, se destaca que en la Encuesta de Satisfacción de Usuarios de las EPS muestra que la respuesta global de los usuarios sobre su atención “buena y muy buena” se ha mantenido por encima del 70 %, excepto en su última medición. También resalta que el acceso a servicios percibido como “bueno y muy bueno”, presenta una tendencia de mejora desde 2014.



El jefe liberal igualmente destaca que la Organización Mundial de la Salud, en su Reporte Mundial del 2000, posicionó al sistema de salud de Colombia en el puesto 22 dentro de sus más de 190.

“Estos resultados comparativos permiten reaccionar con discreto positivismo sobre la atención en salud en el país. Claro está, esto no quiere decir que no haya grupos de riesgo, como el cáncer de mama o próstata, donde es necesario un ajuste importante en el sistema para cambiar las tendencias negativas en su mortalidad, entre otros indicadores”, señala Gaviria.



Se establece que existe un componente subjetivo (aunque medible y legítimo) de percepción, no obstante, cuando se analizan datos acerca de la oportunidad de la atención (listas de espera), el país presenta resultados incluso mejores que países industrializados.



“Esto permite concluir que existen oportunidades de reforma o ajustes de elementos estructurales del sistema, sin embargo, no se evidencia una falla total del mismo que amerite una reforma extrema del modelo”, se destaca.



