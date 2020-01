Las últimas cartas que quedan disponibles en el caso Uber / En secreto

Nueve tutelas admitidas y cinco en evaluación son las últimas cartas que quedan disponibles para resolver esta semana el caso Uber, empresa que anunció que saldrá del país este primero de febrero para cumplir un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio.



Uno de estos recursos legales, instaurado en Atlántico (donde ya Uber dejó de prestar sus servicios), pide proteger el derecho al trabajo y el debido proceso, entre otros.



La apuesta es que se ordene una suspensión provisional de los efectos del fallo mientras se define un marco regulatorio. De este modo, el balón quedaría en manos del Congreso, en donde hay una iniciativa en marcha con apoyo del Gobierno. Pero antes hay que esperar el veredicto de los jueces.

Pacho sigue en Washington

A pesar de que Francisco Santos renunció la semana pasada como embajador en Estados Unidos, todavía le quedan unas semanas en Washington. Mientras se decide quién llega a uno de los puestos diplomáticos más importantes en el exterior, Santos estará en la capital norteamericana hasta el 31 de marzo.

‘Fake news’

En redes sociales están circulando artículos en los que se invita al público a invertir en criptomonedas (como el bitcóin) usando como promoción para ello una supuesta entrevista de CNN al reconocido empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Hemos podido confirmar que, en efecto, se trata de una falsa entrevista con la que se busca atraer la atención hacia lo que puede llegar a ser una estafa

¡No se deje engañar!

Solo queda un mosquetero

De los tres funcionarios que han estado al frente de la crisis migratoria venezolana durante los últimos años (Christian Krüger, Felipe Muñoz y Víctor Bautista), solo queda uno. El año pasado renunció Krüger a la dirección de Migración, y esta semana lo hizo Bautista a la dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de la Cancillería. Ahora el hombre más experimentado es Muñoz, el gerente de la frontera con Venezuela, quien será un apoyo clave para los nuevos funcionarios.

Cumbre con ‘apps’

El 4 de febrero se realizará en la Presidencia una reunión con alrededor de 30 plataformas digitales, ministerios y empresarios para empezar a abordar el desafiante tema de garantizar la seguridad social de quienes prestan servicios a través de las 'apps'. Una cumbre para seguir con mucha atención.

Pompeo, con las víctimas

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE. UU. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Durante su visita a Colombia esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, participó en el homenaje que se les hizo a los 22 cadetes fallecidos en el atentado en la Escuela de Policía General Santander. Pompeo, quien condenó el acto terrorista perpetrado por el Eln, se acercó a algunos de los familiares de las víctimas

y les expresó sus condolencias.

Tres meses claves

En medio de los rumores sobre los cambios ministeriales, se ha mencionado que en Cambio Radical, partido que podría entrar al gobierno, hay interés por la cartera de las TIC, en cabeza de Sylvia Constaín.



Aunque no existe nada oficial, en el Gobierno hay quienes piensan que antes de tres meses no sería posible un relevo, pues ella debe firmar tres hitos claves: la subasta del espectro, en febrero; la adjudicación del dominio .co, en marzo, y la licitación para 10.000 puntos de wifi en zonas rurales, en abril.



Todos estos procesos han sido neurálgicos, y parece difícil que puedan ser entregados a un nuevo ministro sin que estén culminados. En todo caso, en política nada está escrito.

El poder femenino

El 5 de marzo, Colombia será sede de un importante foro sobre el rol de las mujeres en la sociedad actual, por lo que están invitando a importantes líderes mundiales. Por ahora está confirmada la presencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien fue invitada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La Fifa en Colombia

La comisión de la Fifa que evaluará si Colombia está preparada para ser sede del Mundial femenino del 2023 visitará cuatro estadios: los de Bogotá, Cartagena, Armenia y Pereira. El recorrido se realizará entre el 29 de enero y el primero de febrero.

