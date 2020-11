Roy Barreras y Benedetti no renunciaron a 'la U', los expulsaron

Los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes anunciaron su “ruptura definitiva” del partido de ‘la U’, no renunciaron sino que habrían sido expulsados.



Así quedo constatado en una notificación revelada por La W, que advierte que Barreras perdió su "calidad de militante" por apartarse de la decisión de su partido de apoyar a Margarita Cabello a la Procuraduría y por "abstenerse de presentar ante la bancada parlamentaria el debate de control político contra el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta además que el partido hace parte de la coalición de Gobierno del presidente Iván Duque".



Estos hechos se consideran "faltas gravísimas de violación al régimen de bancadas".

Por su parte, Benedetti fue expulsado por una violación al "régimen de la ley 974 de 2005 y los Estatutos del Partido por incumplir los deberes que conlleva la actuación en bancada".



Barreras le dijo a EL TIEMPO el 16 de octubre que su salida de 'la U' se "formalizó" el 15 de octubre, la misma fecha del documento conocido este viernes. Sin embargo, afirmó que fue motivada por su renuncia y por razones diferentes.



Y Benedetti reconoció este viernes que, tras decir que se iba del partido, se hizo “expulsar o me terminaron expulsando por esas declaraciones”, y agregó que al expulsarlo de ‘la U’ puede meterse “en cualquier partido”



Según La W, la presidenta del partido, Dilian Francisca Toro, no había sido informada de esas decisiones de su colectividad, que se tomaron el 9 de octubre, en el caso de Benedetti, y el 15 de octubre, en el caso de Barreras, como se observa en las notificaciones.



"Hasta el momento, llevo tres semanas en el cargo y el secretario todavía no me había informado, solamente lo hizo hoy. Lo que le puedo decir es que haré las consultas jurídicas de rigor para definir los pasos a seguir", le aseguró Toro a La W.



Este jueves, Benedetti sorprendió con un video en el que anunció que va “caminando” hacia el movimiento que orienta el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y seguro candidato a la Presidencia.



Benedetti explicó: “El centro no existe en ninguna teoría política, lo que pasa es que en Colombia a la gente le da pena decir si es de derecha o de izquierda”.

Benedetti era una de las figuras más visibles del partido de la ‘U’. “Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa", dijo.



"En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, explicó.



En respuesta Petro escribió en su cuenta de twitter: “¡Bienvenido!”.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET