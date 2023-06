El expresidente del Congreso, Roy Barreras, será sometido este viernes a una cirugía como parte de su tratamiento contra el cáncer que le fue detectado en octubre del año pasado.



"A las 12 m de hoy ingresaré al quirófano. La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva. Gracias a todos. Nos veremos pronto", aseguró el excongresista y quien sería embajador de Colombia en Londres, Reino Unido.



(Además: Tras 17 años, Roy Barreras deja el Congreso: ¿qué sigue para el senador?)

Barreras ha estado sometiéndose al tratamiento contra el cáncer durante los últimos meses y esta operación será decisiva para su salud. Sin embargo, la enfermedad no impidió que cumpliera con su trabajo legislativo hasta mediados de mayo, cuando dejó el Congreso por un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.



(Lea también: ¿Qué les espera a las reformas de Petro sin el poderoso senador Roy Barreras?)

A las 12 am de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a… — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 2, 2023

Tras su salida del Congreso tras 17 años Barreras aseguró que el presidente Gustavo Petro le ofreció la embajada de Colombia en Londres, cargo que aceptó.



"Le agradezco al señor presidente, con quien aún no he hablado, el ofrecimiento que me ha hecho conocer. He dicho desde hace semanas que mi vida en el Congreso había terminado", dijo y agregó que su "vocación es servirle a este país. A mí me apasiona Colombia desde donde resulte útil. De manera que gracias y espero enterarme de los detalles en las próximas horas. He dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero ser útil allí donde el presidente ha decidido".



(En otras noticias: Las preguntas claves del escándalo por chuzada a exniñera de Laura Sarabia)



No obstante, todo está condicionado a su estado de salud, por lo que la cirugía de este viernes es clave.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA