El presidente del Senado, Roy Barreras, criticó fuertemente al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc por los actos violentos que han perpetrado recientemente y afirmó que por esta razón no vale la pena que el Gobierno nacional mantenga el cese al fuego ordenado el 31 de diciembre del 2022.

(Puede leer: Petro viaja a Caucasia para revisar situación de seguridad en el Bajo Cauca)



El senador de la coalición de Gobierno realizó esas críticas a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Los ceses de fuego que con generosidad planteó el Presidente en aras de la Paz Total no han sido correspondidos por los diferentes grupos. El ELN no ha aceptado aún el cese y sigue ejerciendo la violencia que mata seres humanos y", dijo en un primer trino, al cual le siguieron otros dos.



En el segundo mensaje señaló: "las disidencias siguen matando en el sur y las disidencias atacan a los reincorporados en Mesetas Meta y ya lo hicieron en Caquetá, Putumayo y Cauca y siguen extorsionando y ejerciendo violencia en Arauca, Casanare y otros lugares. En ese contexto no tiene sentido mantener decretos de cese al fuego del 31 de diciembre".



(Le puede interesar: Petro suspende cese al fuego con el clan del Golfo: ‘fuerza pública debe actuar’)



Para finalizar sus reparos en contra de las recientes acciones de los grupos armados ilegales con los que el actual Gobierno quiere hacer la paz Barreras expresó: "Perseverar en la Paz Total con mano tendida generosa pero pulso firme del Estado recuperando control del territorio como con claridad ordenó ayer el Presidente @petrogustavo frente al denominado Clan del Golfo es el camino correcto hacia la paz con seguridad".

Los ceses de fuego que con generosidad planteó el Presidente en aras de la Paz Total no han sido correspondidos por los diferentes grupos. El ELN no ha aceptado aún el cese y sigue ejerciendo la violencia que mata seres humanos. Las disidencias siguen matando en el sur y 🧵 pic.twitter.com/IOYnmN0nJA — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 20, 2023

Cabe recordar que en la tarde del domingo 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el decreto de cese del fuego bilateral con el ‘clan del Golfo’ tras varias acciones armadas en contra de la población civil en el Bajo Cauca antioqueño.

Lea también:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS