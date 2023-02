El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, reaccionó a las declaraciones del presidente del Senado, Roy Barreras, en entrevista con EL TIEMPO, sobre la ministra Carolina Corcho y la reforma a la salud presentó el gobierno de Gustavo Petro al Congreso.



(Vea la entrevista completa: Roy Barreras: 'Carolina Corcho es una ministra ideologizada y no escucha')

Barreras dijo que Corcho “es una ministra ideologizada” e "impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista”. Además, señaló que la jefe de la cartera de salud "tiene una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia".

Ante eso, en la mañana del domingo, Gustavo Bolívar escribió en su cuenta de Twitter: "Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud".



(Ingrese al especial: Todo lo que debe saber sobre la reforma a la salud)

Y agregó: "Los ataques de Roy Barreras se deben a que ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso, se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses que él representa".

Carolina Corcho es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud.

Los ataques de Roy Barreras se deben a q ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses q él representa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 19, 2023

El excandidato presidencial de Salvación Nacional, Enrique Gómez, le contestó a Bolívar: "Déjenos ver el concepto técnico y financiero de ese monstruo burocrático que están tratando de imponer para acabar con la salud de los colombianos. Junto a avales científicos, desde luego".

Déjenos ver el concepto técnico y financiero de ese monstruo burocrático que están tratando de imponer para acabar con la salud de los colombianos. Junto a avales científicos, desde luego. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) February 19, 2023

El senador Humberto de la Calle, por su parte, reaccionó a otra parte de las respuestas de Roy Barreras: "Dice Roy: '¿Tienen derecho o no las señoras a escoger su ginecólogo? Pues aquí no, acá es el que imponga el Estado'. Inverosímil que alguien niegue que el proyecto toca en su esencia el derecho a la salud. Es norma estatutaria".

Dice Roy: “tienen derecho o no las señoras a escoger su ginecólogo? Pues aquí no, acá es el que imponga el Estado”. Inverosímil q alguien niegue que el proyecto toca en su esencia el derecho a la salud. Es norma estatutaria. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 19, 2023

La exvicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, también reaccionó. Escribió en Twitter: "Importante pronunciamiento del presidente del Congreso. Ministros ideologizados y radicales que polarizan y quieren imponer reformas revanchistas hacen daño al Gobierno y a Colombia".

Importante pronunciamiento del presidente del Congreso. Ministros ideologizados y radicales que polarizan y quieren imponer reformas revanchistas hacen daño al Gobierno y a Colombia//Roy Barreras: Carolina Corcho es una ministra ideologizada y no escucha' https://t.co/HTbMoJ80yJ — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) February 19, 2023

EL TIEMPO

Más noticias