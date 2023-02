La presentación de La Fuerza de la Paz, el partido político de Roy Barreras, dejó en el aire la sensación del resurgimiento del santismo. No es un hecho menor que en el evento de lanzamiento quien primero intervino, a través de un video, haya sido el expresidente Juan Manuel Santos.



Pero al lanzamiento, llevado a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama este martes, también asistieron exfuncionarios del gobierno Santos, algunos de los cuales serán candidatos del partido en las regionales de octubre, donde se estrenará la colectividad en la contienda electoral.



De hecho, ya tiene 18 candidatos a gobernaciones y 13 a ciudades capitales, aunque también se están armando las listas a consejos, asambleas y también se definieron los aspirantes en ciudades intermedias.



La mayoría de estos candidatos tienen pasado en partidos como ‘la U’, Cambio Radical, el Conservador y el Liberal, que fueron los principales que gobernaron con Santos durante sus ocho años de mandato.



De entrada, el partido tiene dos candidatos con serias aspiraciones de ganar. Se trata del exministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, quien irá por la alcaldía de Manizales. Ese cargo ya lo ocupó entre 2012 y 2015, cuando contó con el apoyo de los partidos de ‘la U’ y el Conservador.



A él se suma Jorge Emilio Rey, excongresista y exgobernador de Cundinamarca, quien busca esa gobernación una vez más. En aquella oportunidad fue avalado por ‘la U’ y Cambio Radical.

Prada durante la presentación de La Fuerza de la Paz. Al fondo, Mauricio Cárdenas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Al partido también podría llegar el excongresista Rodrigo Lara, quien recibió el guiño de Barreras para ir por la alcaldía de Bogotá, pero aún no se decide. No obstante, su cercanía no es un secreto, pues fue uno de los invitados especiales al evento de lanzamiento.



Entre otros candidatos está Alfredo Varela de la Rosa, quien va por la gobernación del Atlántico. Fue cercano a los Char y llegó al Concejo de Barranquilla por Cambio Radical. También aspiró a la gobernación en el pasado, pero avalado por ‘la U’ y la Alianza Verde.



En Nariño, aspiran con Berner Zambrano, excongresista por el partido de ‘la U’. Y por la gobernación del Huila irán con el exsenador Rodrigo Villalba, de origen liberal. En el caso de Boyacá tienen dos precandidatos, entre quienes está el exrepresentante Rodrigo Rojas, quien era del Liberal.

Roy Bareras durante el lanzamiento de su partido La Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En cuanto a alcaldías, llama la atención el aval para el exviceministro de Vivienda Camilo Andrés Quiroz, quien hizo parte del gobierno de Iván Duque.



Entre otros nombres está Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar y ahora candidato a la alcaldía de Cartagena. Es de origen liberal, pero cuando ganó la gobernación se alió con varios partidos. De hecho, tuvo el respaldo del senador Lidio García (liberal) y la senadora Nadia Blel (conservadora).



Además, tienen en las listas a Alexánder García Rodríguez, exrepresentante a la Cámara de ‘la U’, quien ahora va por la alcaldía de San José del Guaviare.



Entre otros asistentes, estuvieron el exsenador por Cambio Radical Germán Barón y el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Y si bien lo hicieron como invitados, su presencia podría ser un guiño a Barreras.

¿Revivió el santismo con el nuevo partido de Roy?

“Yo no soy santista vergonzante, yo acompaño el legado de paz de Juan Manuel Santos y aquí hay una docena de exministros de ese gobierno”. Esa fue una de las afirmaciones de Barreras durante el lanzamiento de su colectividad.



Por eso, algunos observadores comentaron que revivió el santismo, teniendo en cuenta que fueron varios los exfuncionarios de ese gobierno que asistieron al evento. Y aunque lo hicieron en calidad de invitados, su presencia envió un mensaje de respaldo a esta nueva alternativa política, que busca alejarse de los extremos. Asistieron, por ejemplo, los exministros Mauricio Cárdenas, de Hacienda y Germán Cardona, de Transporte, así como otros exfuncionarios de ese gobierno.



Pero para Camilo Ignacio González, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, no necesariamente se trata de revivir el santismo y hace una lectura más hacia un posible resurgimiento del centro.



Para él, es claro que después de las elecciones el “centro quedó muy desdibujado”, por lo que considera que ese espacio está abierto e incluso hay sectores que creen que si bien las apuestas grandes del Pacto son valiosas, de pronto “las formas y los detalles les preocupan”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA