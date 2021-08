El maletín con fajos de dinero que Roy Barreras dejó abandonado

En las últimas horas el senador Roy Barreras, miembro de la coalición de centro y centroizquierda Pacto Histórico, ha sido una de las figuras políticas en tendencia en las redes sociales, por cuenta de un olvido.



Olvido que se remonta a hace dos semanas, cuando el senador se encontraba en el

Hotel de la Ópera, ubicado en Bogotá, cerca a la Presidencia de la República y el Congreso, y dejó un maletín con dinero y documentos.



(Puede leer: 'Ha sobrado impulsividad e impaciencia': Mockus sobre gestión de López)

Al dejar el maletín, las autoridades creyeron que allí había posiblemente un artefacto explosivo. Por tanto, hicieron la evaluación con el escuadrón antiexplosivos y caninos entrenados para ello, y determinaron que no era un explosivo.



Tras ello, según un video conocido por SEMANA, miembros del grupo de trabajo de Roy Barreras aseguraron que el maletín pertenecía al senador del Pacto Histórico, coalición liderada por el senador Gustavo Petro.



De este modo, los policías le aseguraron al equipo del senador que solo él podía recoger el maletín, pues fue él quien lo dejó ahí.



Mientras tanto, la Policía grabó el episodio y puso la lupa en el maletín para comprobar que todo seguía en su lugar, en el cual se observaron varios fajos de billetes de $ 10.000 y un sobre sellado.



(Además: ¿Cuáles fuerzas políticas están más cercanas hoy a Alejandro Gaviria?)



Minutos después, llegó Barreras, revisó el maletín y el sobre sellado, que, aseguró, era lo más importante pues tenía documentos "de la señora".



Finalmente, un uniformado le dijo al parlamentario que debía esperar a que llegara otro alto mando, pero el senador, según se muestra en el video, responde: “¿Qué me tengo que esperar? Yo no tengo que esperar nada. Si me necesitan, que me busquen en el Congreso”, y se fue.



Desde sus redes sociales, Barreras le agradeció al personal del Hotel por haber cuidado el maletín.



"Gracias al honesto personal del @HoteldelaOpera hace 2 semanas me devolvieron intacto mi maletín personal con invaluables documentos (los certificados originales de nacimiento de mis abuelos españoles para trámite familiar) y el dinero para el pago de mi impuesto predial de 2021", trinó el senador.



(Le sugerimos: Gobierno confirma que llegarán vacunas Sinovac; no hay fecha de Moderna)



EL TIEMPO buscó al senador para conocer más detalles sobre las señalamientos que ha recibido en redes sociales por el dinero del maletín, pero se abstuvo de dar una respuesta.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET