'El gobierno del Pacto Histórico no va a expropiar a nadie’: Roy Barreras

El senador y precandidato presidencial Roy Barreras les puso la cara a algunos temores de diferentes sectores de la opinión pública y aseguró que en un eventual gobierno del Pacto Histórico no habrá expropiaciones, ni que Gustavo Petro, el favorito de esa convergencia al 2022, se quedará doce años en el poder.



En este diálogo con EL TIEMPO, el congresista no dudó en calificar a Federico Gutiérrez como "Duque II" e invitó a aspirantes del centro como Alejandro Gaviria a que se unan a su coalición.

¿Cómo resulta usted, que siempre ha estado en partidos más de derecha, en el Pacto Histórico, que tiene una alta influencia de la izquierda?

Fui uno de los impulsores de la ley de víctimas y restitución de tierras. Llevamos diez años construyendo el camino de la paz. Tuve la oportunidad de ser negociador del Estado colombiano en el acuerdo que paró una guerra de sesenta años con las Farc, proceso que no se ha completado. Con el cambio de gobierno, el Centro Democrático decidió hacer trizas la paz y nosotros en el gobierno del Pacto Histórico haremos la paz completa. Esa es la razón por la cual estoy en esta convergencia.

¿Cómo será la consulta presidencial del Pacto Histórico?

Hicimos un pacto con Gustavo Petro, pero no para adherir a él ni a la Colombia Humana, en eso que nadie se equivoque. Nosotros competiremos con Petro en la consulta y hemos establecido una regla de oro según la cual quien quede primero será candidato a presidente y quien quede de segundo aspirará a la vicepresidencia. Por eso la consulta de marzo será trascendental, porque va a determinar dos cosas: primero, lo que será un gobierno equilibrado y estable, y segundo, que vamos a elegir no un caudillo, sino un equipo.

Pero Petro está liderando todas las encuestas y esa elección en el Pacto Histórico parece cantada…

La decisión será la de los ciudadanos el 13 de marzo. El Pacto Histórico, que garantiza el cambio real, da testimonio con dos primeras iniciativas que son inéditas: la primera es que serán los ciudadanos los que designarán la fórmula presidencial y vicepresidencial. El ganador de esa consulta no está definido. Gustavo Petro lleva tres campañas presidenciales, yo llevo tres meses en esta campaña. Ni siquiera la he anunciado. Estoy en el proceso de terminar la recolección de firmas, de las cuales llevamos 600.000 y espero llegar al millón. Y la segunda es que ese domingo 13 de marzo los ciudadanos tendrán la única lista cerrada al Senado con paridad de género real y que les ofrecerá a las mujeres que la mitad de nuestras curules será de ellas.

¿Usted comparte planteamientos de Petro y el Pacto Histórico como la regulación de los arriendos o la compra de tierras supuestamente improductivas?

Nosotros tenemos puntos en común poderosos. Tanto Petro como yo creemos en la paz, en la defensa del acuerdo, en el reconocimiento a las víctimas, en el respeto a la vida de todas las especies, y por eso creemos en la transición energética que, a gritos, el mundo acaba de volver a exigir en Glasgow (Escocia). Eso no es un capricho del Pacto Histórico, es un mandato de la humanidad. Tenemos diferencias, pero son producto de las fábricas del miedo, y les digo algo a los colombianos: no más miedo, sí al cambio, los señores de la Coalición de la Esperanza, a los que les hemos hecho la invitación, no compiten con Petro porque le tienen miedo. Yo no le tengo miedo a Petro, compito con él, porque los fantasmas que hacen que la gente le tema son falsos. Por ejemplo, no va a haber expropiaciones, eso es una falsedad. Hay expropiaciones por vía administrativa desde hace tiempo, pero el gobierno del Pacto Histórico no va a expropiar a nadie. Nosotros creemos en la propiedad privada y ahí estaremos para garantizar ese derecho de la gente. Tampoco va a ocurrir que Petro se va a quedar doce años en el poder. Es falso que haya reelección en Colombia, ni tampoco

¿Coinciden en temas como la regulación de los arriendos?

Petro jamás dijo que iba a bajar los arriendos a la fuerza. Lo que nosotros en el Pacto tenemos claro es que el 40 por ciento de los ingresos de los trabajadores se gasta en arriendo. A eso hay que darle una solución, pero yo tengo claro que por cada persona que paga arriendo hay una persona que vive de este, así que las decisiones no pueden ser facilistas ni populistas. La solución tiene que ser una política de vivienda, por ejemplo, que formalice la propiedad en los barrios populares. A nadie le van a bajar el arriendo a la fuerza. Eso hace parte de la siembra de miedo de quienes tratan desesperadamente, a punta de mentiras, de meter miedos para que la gente no vote por el cambio.

¿Hasta qué punto las polémicas que hay en algunas fuerzas políticas del centro podrían afectar a los movimientos alternativos que compiten por el 2022?

Por mi experiencia de médico sé que las fracturas consolidan, se pueden reparar. Desafortunadamente hay demasiadas fracturas en ese centro ‘verde’, más de las que uno hubiese podido imaginar. El pronóstico que hice, que no habría futuro en esas coaliciones por cuenta de los vetos y la egolatría, se está cumpliendo. Hoy, Alianza Verde está dividida, la Coalición de la Esperanza está fracturada con los propios ‘verdes’ y desde esa convergencia aparece un intercambio de videos adolescentes, a mi juicio, entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria que no corresponden a la estatura de un estadista que vaya a resolver los problemas de Colombia. Y todas esa veleidades y egolatrías lo que muestran es que hay muchos egos y pocos votos, y que no parece que en el centro se pueda consolidar una opción seria y estable para gobernar a Colombia. Ojalá se consolidara, porque todos ellos han sido defensores del acuerdo de paz. Los necesitaríamos en un nuevo gobierno y pronostico que estaremos juntos en la segunda vuelta. Ojalá se pongan de acuerdo.

¿Es decir que para usted en las elecciones de marzo habría más convergencias que las previstas hasta ahora?

Hoy lo que preveo es que, en lugar de tres consultas habrá por lo menos cinco: dos de la derecha y la extrema derecha, incluyendo a precandidatos como Fico Gutiérrez, que hace lo posible –sin que sea Halloween– de disfrazarse de centro, cuando él es el candidato del duquismo. Esa consulta de la derecha competirá con la de la extrema derecha, que es la del Centro Democrático, el Partido Conservador y algunos sectores cristianos y evangélicos a los que respeto mucho, porque soy católico; habrá por lo menos dos coaliciones en el centro, por lo que parece: algo con los ‘verdes’ y con lo que queda de la Coalición de la Esperanza, y quizá haya otra como han insinuado Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria, y el bloque del Pacto Histórico, que es sólido. Todo el mundo podrá ver el 14 de marzo que el Pacto Histórico tendrá la consulta presidencial más votada al 2022, el candidato más votado y el mayor número de senadores: 30. Apunten la cifra.

¿Entonces usted cree que el expresidente Uribe le haría una especie de ‘conejo’ a los precandidatos del Centro Democrático para irse con Federico Gutiérrez?

Ya le hizo ‘conejo’ a Ángela Garzón, a quien abandonaron a la Alcaldía de Bogotá para apoyar a otro candidato de apellidos Uribe Turbay, que reúne las dos características de Iván Duque: lo peor del uribismo y del turbayismo, y eso es lo que va a ocurrir. Puede que tengan problemas, pero no me compete resolvérselos, eso nos va a facilitar su derrota. En las encuestas, al parecer, la candidata de más extrema derecha, que es María Fernanda Cabal, triplica a Óscar Iván Zuluaga. Si la señora Cabal llega a ganar en el Centro Democrático, no la baja nadie, y va a llegar a la primera vuelta a tratar de dividir a la derecha.

¿Y no será que el rechazo de algunos precandidatos a Petro y su manera de hacer política sea lo que está dividiendo a los alternativos?

No creo. El país ha visto las divisiones y fracturas entre Gaviria y Fajardo, entre Angélica Lozano y los otros ‘verdes’, entre los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Andrés Amaya y entre Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria. Es allá donde están las divisiones, y negarlo es negar lo evidente. En el Pacto Histórico no hay ninguna división y estamos, al contrario, invitando a la unidad. Reitero mi invitación a los protagonistas del centro ‘verde’ y de la Coalición de la Esperanza a que hagamos una sola consulta en marzo del próximo año, sin vetos. Así garantizaríamos a Colombia ese gobierno que ustedes llaman de las fuerzas alternativas.

¿Y no suena complejo invitar a otros precandidatos a una sola consulta cuando ustedes tienen al aspirante presidencial que va liderando todas las encuestas, que es Petro?

​Eso quiere decir que si no aceptan la invitación es porque le tienen miedo a Petro, y quiero decir algo: todos ellos hacen esfuerzos enormes para poder competir con Petro en la segunda vuelta. Yo soy el único que decidió competir con él en una consulta. Yo no le tengo miedo a Petro, se lo tengo a los paramilitares, a la inequidad, a la indolencia, al desempleo, a la quiebra económica de las pequeñas y medianas empresas.

¿Qué le diría a Alejandro Gaviria?

Que se venga para el Pacto Histórico, como se lo he dicho muchas veces; que compartimos las ideas liberales que él defiende, el humanismo liberal, los derechos individuales y la posición inteligente frente al problema del narcotráfico. Bienvenido, Alejandro Gaviria, al Pacto Histórico si quiere competir en la consulta. De todas formas, aquí llegarán sus electores, que no son de derecha y en la segunda vuelta estarán con nosotros.

¿Y a Fajardo no lo invita también?

Claro, lo he invitado personalmente y muchas veces en varias conversaciones. La última de ellas en su oficina. Yo creo que Sergio Fajardo comparte con nosotros el compromiso en la implementación del acuerdo de paz. Tengo más diferencias con Fajardo que con Alejandro Gaviria, simplemente porque no conozco lo que Fajardo opina sobre casi nada, pero conozco qué opina en favor de la paz y eso me da cierta confianza para invitarlo a participar en el Pacto Histórico.

¿Y qué le diría a Federico Gutiérrez?

Que se quite el disfraz, como le dijo él a Alejandro Gaviria. Federico Gutiérrez es un candidato de derecha, es el Duque II con una desventaja: Duque candidato jugaba cabecitas de fútbol, bailaba y hacía magia, y este lo único que tiene es el pelo largo. Fue un fracaso enorme en las cifras de seguridad en Medellín cuando fue alcalde.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ Y JUAN FRANCISCO VALBUENA G.*

Redacción Política de EL TIEMPO