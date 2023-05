Con la anulación del Consejo de Estado de la elección del senador Roy Barreras por doble militancia, el congresista envió un mensaje por medio de redes sociales.

(En contexto: Consejo de Estado anuló elección del senador Roy Barreras por doble militancia).

"Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores", escribió.

Así mismo, señaló que el fallo llega cuando estaba pensando en retirarse de la política: "Anticiparon mi retiro médico anunciado hace 6 meses. Regresaré. Colombia seguirá contando conmigo".

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

Según el Consejo de Estado, el senador del Pacto Histórico incumplió su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones en el periodo 2022-2026. Antes se desempeñaba como congresista al ser elegido por el partido de la U, pero salió de esa colectividad en 2020 tras ser expulsado.

(En contexto: Roy Barreras y Benedetti no renunciaron a 'la U', los expulsaron).

¿Qué pedirá en la tutela?

Al conocerse el fallo, Barreras anunció que sus abogados estarán formulando una tutela: "Se trató de la expulsión de un partido. Y una vez te expulsan de un partido, no estás militando en él. Parece lógico. Si no militas, tienes derecho a elegir y ser elegido. Me parece un fallo polémico".

Roy Barreas, presidente del Senado Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

(No dejé de leer: ¿Quién sería el nuevo presidente del Senado?).

En un pronunciamiento a medios en el Congreso, aseguró que este no es el único escenario "con el que se le puede servir a la patria". Eso sí, esperará ser notificado y conocer el resultado de la tutela que presentará.

"Esta misma noche (4 de mayo) vamos a presidir la plenaria para anunciar la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo. Mañana (5 de mayo) sesionaremos para aprobar el Plan. La próxima semana estaremos al frente de impulsar las reformas que se necesitan", anticipó.

Enfatizó en que esta es solo "una batalla" y una "pequeña victoria" para sus contradictores políticos, pero "regresará".

"Trabajo hasta el ultimo día desde este escenario y desde cualquiera. Que no celebren mucho porque conmigo van a seguir contando en el mediano y en el largo plazo. (...) El fallo no es una pérdida de investidura, es como si no me hubiesen elegido. No tengo inhabilidades", comentó.

(Le recomendamos: Lo que pierde el Gobierno con la salida de Roy Barreras).

