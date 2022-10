Congresistas y funcionarios han empezado a renunciar a sus cargos para poder aspirar sin incovenientes a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo año.

Uno de los primeros en hacerlo fue el senador Rodolfo Hernández, quien estará en el Congreso hasta este 25 de octubre.



Su colega del Partido de 'la U', Berner Zambrano, también ya radicó su renuncia en la que aseguró: "Tengan la certeza que continuaré trabajando con dedicación y compromiso en la actividad política, que no es cosa diferente a la de servir nuestras comunidades, en especial a Nariño, Departamento de grandes inequidades".



Tanto Hernández como Zambrano tienen la mirada puesta en las elecciones del otro año. El primero podría aspirar a la Gobernación de Santander y el segundo, a la Gobernación de Nariño.



A ellos dos se suma alguien que si bien no pertenece al Congreso, tiene un nexo con su presidente: Roy Alejandro Barreras Cortés, el hijo de Roy Barreras.

Barreras Cortés es politólogo y tiene una especialización en derecho público. Trascendió que este lunes renunciaría a su puesto como director del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali. En sus redes ya arrancó a despedirse.



"A Jorge Iván Ospina (alcalde de Cali) gratitud por permitirme servile a mi ciudad. Hemos trabajado sin descanso 1.026 días por hacer de Cali una ciudad más ordenada, equitativa, competitiva y sostenible. Servirles ha sido el mayor privilegio y la mayor alegría de mi vida", escribió en su cuenta de Twitter.

Barreras Cortés también dijo: "A mis compañeros de gabinete gracias por su amistad y apoyo. Al maravilloso equipo humano del DAPMCali, que trabajó junto a mí sin descanso, gracias, no abandonen los proyectos que tanto necesitamos para transformar la ciudad. Sin ellos no habrían sido posibles estos logros".

A @JorgeIvanOspina gratitud por permitirme servile a mi ciudad. Hemos trabajado sin descanso 1.026 días por hacer de #Cali una ciudad más ordenada, equitativa, competitiva y sostenible. Servirles ha sido el mayor privilegio y la mayor alegría de mi vida.#TeQueremosCali — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) October 24, 2022

La causa de su dimisión podría ser su posible intención de aspirar a algún cargo de elección popular el próximo año, pues en 2023 serán las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.



Este escenario no es nuevo para él. Entre 2012 y 2015 hizo parte del Concejo de Cali. Se lanzó por el Partido de 'La U' y tuvo la mayor votación del grupo. Tiene cercanía con su directora, Dilian Francisca Toro, pues fue director de Planeación del Valle del Cauca cuando toro fue la gobernadora.



Se habla de que podría ser uno de los precandidatos a la Alcaldía de Cali.



