'Romper la institucionalidad de partidos es aumentar la desconfianza': senador Lemos

Juan Felipe Lemos, senador del partido de la U y copresidente de la colectividad, habló con EL TIEMPO de su visión de las recientes movidas del gobierno frente al Partido Conservador. Cuestionó los métodos del Gobierno, y al mismo tiempo dejó ver las dificultades que implica dichas movidas para crear confianza en el sistema político.

¿Cómo ve el panorama político en este comienzo de año?



Hay un panorama muy incierto. Infortunadamente pareciera existir un afán de permanente confrontación entre los diversos sectores políticos. Estamos olvidando que tenemos una responsabilidad superior de actuar con sentido común para resolver los problemas que están enfrentando los colombianos. Necesitamos desprendernos de las diferencias ideológicas y de los otros intereses que pueden movernos.

¿Cómo está 'la U' en su relación con el Gobierno? ¿Gobierno también está intentando llegarles por los 'lados' como ocurrió con los conservadores esta semana?



El relacionamiento de Gobierno-Congreso siempre ha sido el mismo. Cerca de 13 años que llevo en el Congreso he visto las mismas formas y maneras. Lo que uno observa es que el Gobierno tendrá que buscar consensos y bajarle al tema de imposiciones y sus posturas de líneas rojas. Debe explorar con todos los sectores de la sociedad civil, no solo los políticos en el Congreso, unos caminos de diálogo que permita sacar reformas serias y responsables.

¿El gobierno está rompiendo la institucionalidad de las colectividades con esa forma de relacionarse ofreciendo cargos a algunos sectores?



Se equivoca el gobierno si considera que ese es el camino para sacar adelante las reformas. Es un craso error. Romper la institucionalidad de los partidos es seguir aumentando la desconfianza generalizada a los políticos. Puede que la estrategia le genere una victoria temprana, pero en el mediano y largo plazo va a aumentar el desgaste y el sentimiento negativo hacia la política. Están minando la confianza en las instituciones.

¿El Gobierno ha tratado de negociar lejos de los conductos institucionales con los miembros del Partido de la U?



Yo no lo he sentido así. Lo que pasa es que hay una realidad y es que somos un partido en el que convergen personas con distintas posturas políticas. Adentro del partido hay quienes creen en el proyecto político del presidente Petro y hasta lo acompañaron en la campaña. Entonces no podemos decir que nos han dividido a punta de mermelada o burocracia. Es exagerado y no corresponde a la realidad. La verdad es que en el partido hay quiénes acompañan el gobierno desde siempre y otros que tenemos reservas frente a las propuestas que le ha hecho al Congreso. Tenemos la esperanza de poder conciliar posiciones. Queremos tener posiciones unificadas como partido. La próxima semana tenemos reunión de bancada para determinar cómo vamos a defender la ponencia alternativa pensional presentada por nuestra compañera Norma Hurtado. Con argumentos técnicos vamos a aportar para que salgan buenas reformas. Y si a estas no se les quita la carga ideológica que tienen y no se concilian las líneas rojas, vamos a ver qué hacemos. Pero nuestro objetivo es ayudar a construir si desbaratar lo que se ha hecho en los 30 años desde la Constitución de 1991.

¿Cómo van a afrontar desde 'la U' las reformas sociales?



Nosotros hemos planteado durante estos meses muchos reparos frente al contenido de las reformas. Incluso tenemos una ponencia alternativa de la reforma pensional. El partido no va a tragar entero. Queremos ayudar a resolver los problemas del país, pero queremos hacerlo argumental y no simplemente apoyando las reformas del gobierno. No vamos a votar a ciegas. Le pedimos al gobierno escenarios de consenso, sobre todo con los técnicos y la academia.

Más allá de lo que vayan a votar, ¿cómo ve el global de las reformas? ¿Pasarán en el Senado?



Es difícil tener el pulso del Senado en este momento por las dinámicas que se van presentando. Todo dependerá de la voluntad política del gobierno de conciliar. Si el gobierno no tiene apertura para modificar algunos de los temas, muy seguramente el trámite será difícil y complejo. El Senado no va a tragar entero y no votará a ciegas. Solo habrá éxito siempre y cuando haya diálogo y consenso.

¿La posición de 'la U' no cambiará en 2024?



Nos declaramos en independencia el año pasado y eso implica apoyar lo que le conviene al país y estar en contra de aquello que vaya en detrimento de los máximos intereses de los colombianos. Vamos a apoyar solo cuando haya consensos con todos los sectores y se escuchen los argumentos para mejorarlas. No tenemos ánimo de pelea u obstáculo. Queremos ser propositivos.

¿Qué viene para el Partido?



El próximo 23 de marzo vamos a elegir. Ahí se va a elegir quién será el director o codirector en los próximos años y estamos en diálogos previos. Lo que estamos buscando es que todo el partido pueda llegar unidos para dar un mensaje de unidad a la militancia y a los electores.

¿Buscará llegar a ser director en firme?



No, mi única aspiración es poder hacer un buen Senado de la República y plantear debates serios. Quiero ayudar a que el partido encuentre el camino correcto para mantenerse y crecer.



POLÍTICA