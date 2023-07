El candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, mostró en su cuenta de TikTok un vehículo inspirado en las películas de Batman, el cual ofreció para combatir la inseguridad en la ciudad.



(Además: Enrique Peñalosa dice que no se lanzará a la alcaldía de Bogotá).

“Ahora sí que tiemblen porque vean, nos llegó el Batimóvil, no se nos va a escapar ni un ladrón”, señaló. Lara, quien inscribió su candidatura por firmas, se ha vuelto un asiduo usuario de esta red en medio de su campaña.



Lara, quien en la mañana del miércoles 26 de julio inscribió su candidatura de manera independiente, intenta llegar al segundo cargo de elección popular más importante del país.



(Le puede interesar: Movilidad y seguridad: los ejes de Rodrigo Lara para la alcaldía de Bogotá).



En esta ocasión, el candidato fue respaldado por las firmas recogidas entre el 15 de abril y el 25 de julio de 2023 de cerca de 212.000 ciudadanos. De estas, 198.000 fueron avaladas.



“Agradezco a cada una de las más de 160.000 personas que se sumaron a este movimiento, el Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara)”, aseguró el candidato durante la inscripción de su candidatura. Y destacó la importancia de este respaldo como una muestra de rechazo a la política tradicional, que “se hace de espaldas a las verdaderas necesidades de la gente”.



En medio de su discurso, Lara reiteró que no apoya el Corredor Verde ni el metro subterráneo que está considerando el Gobierno Nacional y lamentó la grave situación de inseguridad que está atravesando hoy la capital del país.



De igual manera, el aspirante aseguró que para que Bogotá avance, supere la enfermedad del pesimismo y salga de la crisis de inseguridad, inmovilidad y falta de oportunidades en la que se encuentra necesita del acuerdo de todos los ciudadanos y un alcalde que cumpla con transparencia y trabajo duro, que esté aliado con el pueblo y no con la politiquería que “manipula a la gente”.

REDACCIÓN POLÍTICA

