El candidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara confirmó que no tendrá el aval de ningún partido de cara a las elecciones regionales de octubre, por lo que irá por firmas.



Según el excongresista, hay dos caminos para la contienda electoral: el ancho y el estrecho.



"El camino ancho es el camino fácil, el camino de los cómodos. El camino de la comodidad es buscar un partido político de esos establecidos, un político ya curtido y mañoso conectado con tres o cuatro ricos y decirle: yo quiero ser candidato, ¿será que tú me apadrinas? Y el político ya mañoso y curtido, con cuatro, cinco amigos ricos, dice: sí, pero con estas condiciones: si me bajas la cabeza y te sometes", explicó Lara.



Agregó que ese camino es el que están buscando algunos candidatos que dicen ser independientes y se refirió puntualmente al Carlos Fernando Galán, con quien en el pasado militó en Cambio Radical y quien también iría por la Alcaldía de Bogotá.

Para darle una solución al problema de seguridad en Bogotá y que los ciudadanos estén realmente seguros, es necesario desarticular con determinación a las macroestructuras criminales que operan en la ciudad. pic.twitter.com/m8P453ssxF — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) May 8, 2023

Sobre el camino estrecho, que es el que escogió Lara, explicó que es "más arduo de recorrer, es un cielo más tormentoso, un camino con más huecos y más accidentes. Pero tú sabes para dónde va. Solo hay que tener fuerza, fe de que vas a llegar a ese punto".



Comentó el candidato e insistió en que este es un camino "realmente independiente".

Rodrigo Lara, exsenador por Cambio Radical. Foto: Senado

Aclaró que "ya me liberé de las cárceles partidistas. Entré una vez y los partidos en Colombia son cárceles. Y el director de un partido es como el director de la cárcel Modelo. Tiene a los congresistas, diputados y concejales encerrados en esas curules y nadie se puede salir. Por eso es que vive, tener a la gente encerrada y de vivir de las rentas que les produce un partido".



"Ya me puede salir. Nunca más volveré a ser prisionero. Nunca más voy a volver a entregar mi libertad política como la tuve sometida o encerrada o entregada a un partido político", complementó Lara.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA