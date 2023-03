El excongresista Rodrigo Lara, en entrevista con EL TIEMPO, revela su candidatura a la alcaldía de Bogotá.



"Seré independiente", dice. Entre sus apuestas está la construcción de líneas del metro subterráneas. Dice que trabajará de la mano del Gobierno Nacional.



¿Se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá?



Los problemas de esta ciudad son gigantescos. La gente ha perdido la fe en su ciudad, la vida se ha vuelto muy difícil por la movilidad, la seguridad y, sobre todo, porque la mitad de la población trabaja y la otra mitad ni trabaja ni estudia, se rebusca todos los días. Yo creo que en Bogotá sí se pueden cambiar las cosas y voy como candidato independiente.

¿Por qué así?

Porque con la independencia aspiro a superar la polarización artificial que induce la política. Esta es una ciudad sumida en una profunda crisis, y nadie sale solo de una crisis, y menos divididos.



Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cómo será, entonces, el mecanismo?



Siempre he sido una persona muy independiente. Donde he estado, lo he sido. Cuando fui congresista, tanto en el gobierno de Iván Duque como en el gobierno de Juan Manuel Santos, y ese es el camino en el que yo me siento más a gusto. Ya no tengo ataduras partidistas. Soy libre.

Pero ¿entonces?

Tengo capacidad de conectar directamente con la gente y ese es el ejercicio que he venido haciendo, recogiendo liderazgos muy genuinos en todas las localidades de Bogotá. Detrás de mí no hay ni expresidentes, ni jefes políticos, ni coaliciones ni gobiernos. Realmente estoy haciendo un esfuerzo y quiero construir directamente con la gente. Ahí es donde más me siento a gusto.



Pero ¿cómo va a ser la inscripción?



La oficialización la haremos a mediados de abril. En ese momento haremos un lanzamiento oficial de este proyecto, pero tenemos el camino de las firmas, tenemos también, eventualmente, el camino de partidos, como han hecho otros dirigentes en el pasado, que son completamente neutros, que no tienen pasado, que no tienen ningún tipo de traza política, llamémoslo de esa manera. Y se puede ser un vehículo muy útil, por ejemplo, para candidatos de las listas de juntas administradoras locales.

Si usted es alcalde, ¿qué hará con el metro? ¿Será subterráneo?



Yo prefiero el metro subterráneo. Así tiene que ser. Pero también hay una realidad, unos costos y unos contratos.

Pero si usted es el alcalde de Bogotá, ¿la primera línea va a ser subterránea?



La primera línea ya me la dejaron contratada. Cuesta 17 billones soterrarla, es demasiada plata. Si me costara dos, yo de pronto la puedo soterrar, pero es que cuesta 17 billones de pesos. Más bien cojo esa plata, más el TransMilenio por la séptima de Claudia López, y hago una tercera línea del metro.

Rodrigo Lara durante sus años como senador por Cambio Radical. Foto: Senado

Es decir, la primera línea del metro en su gobierno va a ser como está en el contrato...



Si pudiera soterrarla con un costo menor, la soterro, pero es que cuesta 17 billones; como me sale tan caro, prefiero coger ese dinero y hacer una tercera línea que me conecte el sur con el norte. Y continuar el tramo elevado como ya está firmado.

¿Respecto a la propuesta de Claudia López sobre la séptima, qué opina?



Eso no va, es un abuso, un atropello por parte de la alcaldesa. Además, una idea totalmente irracional. En qué país con un transporte tan deficitario, tan de mala calidad, se le ocurre peatonalizar sesenta cuadras sin ningún estudio serio que permita determinar cómo se va a desviar el tráfico. Eso es hacerle trizas la vida a la gente. Es derrochar plata. Claramente digo no y haré todo lo necesario para frenar el nefasto TransMilenio verde por la carrera séptima.



Muchos analistas consideran que Gustavo Petro ganó las elecciones gracias a Bogotá. Usted, como alcalde, ¿qué relación va a tener con Petro?



El que llegue a la alcaldía a hacer política y a buscar enemigos, sobre todo en el Gobierno Nacional, es alguien que no va a hacer nada. Los problemas de Bogotá son estructurales y son muy grandes. Nadie sale solo de una crisis. Una crisis tan profunda requiere y exige el concurso de todos los sectores políticos. Administrar es una labor ideológicamente, relativamente neutra. Es velar por el bien común y tomar decisiones inteligentes y sensatas. Necesito el concurso del Gobierno Nacional. Tuve una muy buena relación con el presidente Petro en el Senado, y lo vamos a necesitar para que Bogotá salga de la crisis y la gente recupere el amor por su ciudad.

Lara, en entrevista con EL TIEMPO. Foto: Juan Diego Buitrago / Archivo EL TIEMPO

¿Cómo es usted ideológicamente?



Mi línea ideológica es muy clara. Yo soy liberal, creo en el individuo, en la economía de mercado, soy un socialdemócrata. Creo que en el papel del Estado para promover el desarrollo y, sobre todo, para luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. En materia personal, creo que hay que apoyar y promover siempre la estructura familiar, creo que la familia es el lugar donde existen los amores más profundos y la solidaridad real en la sociedad y por eso trabajo tanto por la familia.

Uno de los sectores de la sociedad más afectados son los jóvenes. ¿Cómo ayudarlos?



Hay que proteger al muchacho, al joven, de todo lo feo que pasa en la calle. Por ejemplo, en seguridad, creo que lo primero que hay que hacer es buscar al joven de la posibilidad de que no caiga en el crimen. Al joven, a la gente hay que protegerla. Para eso voy a constituir frentes de seguridad en todos los barrios de Bogotá y a solicitar el concurso de militares y policías retirados para su constitución.

En el escenario hay varios aspirantes. ¿Qué diferencias tiene con posibles rivales como Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, entre otros?



Tengo buen concepto de todos, me parece que son personas serias, cada uno en su línea. De pronto, mi diferencia es que yo soy realmente una persona independiente. Si usted va y mira, aquí estoy yo con ciudadanos, no tengo expresidentes detrás de mí, ni expresidentes uribistas, ni liberales, no tengo gobiernos detrás de mí. No soy de la alcaldesa ni del Gobierno. Realmente soy yo. Otros candidatos son candidatos de estructuras de poder. Soy yo, intenté hacer partido con el Nuevo Liberalismo, no se pudo, ahora estoy haciendo partido con la gente.

¿Se define de centro?



No me gusta mucho el concepto de centro. Me parece que está vacío de contenido. Soy muy claro, soy liberal, no soy conservador ni de izquierda. Soy liberal, social demócrata.

Por primera vez habrá segunda vuelta en la elección del alcalde de Bogotá. ¿Cree que puede ganar en primera vuelta?



No hago las cosas por estricto cálculo. Yo soy una persona que voy para adelante, a quien no le da miedo la adversidad, la dificultad, porque esa ha sido un poco mi vida. He tenido y no he tenido, he ganado y he perdido. Mi primera elección la perdí, la segunda me la robaron y me he vuelto a parar y saqué una gran agenda legislativa cuando fui senador, le cumplí al país. Yo voy para adelante.

Si gana, ¿qué pueden esperar los habitantes de Bogotá?



Estamos en una crisis estructural muy compleja No se puede destruir sino construir, hay que masificar la construcción de líneas del metro. Voy a desplegar la política de infraestructura más ambiciosa de la historia de Bogotá. Construiré y mejoraré diez vías de acceso a Bogotá, esa es una deuda histórica que tenemos que saldar ya.



