Partido Comunes denuncia detención de Rodrigo Granda en México

A través de su cuenta de Twitter, el senador Carlos Lozada, del partido Comunes, aseguró este martes que Rodrigo Granda fue capturado a instancias del Gobierno colombiano, a pesar de que, según dijo, salió del país con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



"Nos informan que (el) gobierno de Iván Duque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz", escribió Lozada en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, extraoficialmente, fuentes del Gobierno le señalaron a EL TIEMPO que la captura no ocurrió por una petición colombiana sino de las autoridades de Paraguay. Estas sostienen que la guerrilla de las Farc, en su momento, estuvo involucrada en el secuestro y asesinato de la ciudadana paraguaya Cecilia Cubas Gusinky.



Cecilia Cubas era una empresaria de 31 años, hija del expresidente Raúl Cubas Grau y la exsenadora Mirta Gusinky. Su cuerpo fue hallado en una fosa en 2005 durante un allanamiento en la ciudad de Ñemby. Los análisis forenses determinaron que fue torturada y enterrada aún con vida por sus captores, quienes la mantuvieron secuestrada por cerca de cinco meses.



Granda, quien era conocido como el 'canciller de las Farc', está vinculado a la investigación por el secuestro y posterior asesinato de la empresaria.



De hecho, en febrero pasado el diario paraguayo La Nación publicó un reportaje en el que se asegura que la justicia de ese país tiene en contra del exguerrillero "una causa abierta y cuenta con orden de captura".



Granda, quien actualmente se desempeña como delegado de la antigua guerrilla -hoy partido Comunes- ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi), fue quien actuó de nexo entre Orley Jurado Palomino, alias comandante Santiago, y Raúl Reyes, excomandante de las Farc, muerto durante una incursión del Ejército colombiano en la frontera con Ecuador en 2008.



¿Qué dice el partido Comunes?

Rodrigo Londoño, 'Timochenko', presidente del partido Comunes, se pronunció tras la captura de Granda. Dijo que el pasado 21 de septiembre esa colectividad recibió una invitación para participar en un seminario en Ciudad de México en el que uno de los temas a tratar es el proceso de paz de Colombia.



Londoño explicó que el partido nombró una delegación en la que están incluidos él y Granda. "Hicimos todos los trámites ante la JEP como comparecientes, nos fueron dados los permisos y hoy (este martes) arribamos a Ciudad de México a las 12 p.m.".



Sin embargo, señaló que, siendo las 8:15 p.m., Rodrigo Granda no ha podido ingresar a Ciudad de México. "No quiero especular, pero llamo a la comunidad internacional, y particularmente a los países garantes, para que se respete la integridad y la libertad de Rodrigo Granda, firmante del acuerdo de paz y dirigente del Partido Comunes".