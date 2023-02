Un sorprendente giro se daría en Santander para las elecciones regionales de este año, pues en octubre se elegirán a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles.



Los partidos ya están adelantando sus estrategias para poder conseguir la mayor cantidad de cargos posibles en los comicios, que serán claves para medir las fuerzas políticas del país tras el triunfo del Pacto Histórico, movimiento que ya está buscando cómo fortalecerse y encontrar a sus candidatos más sólidos.

Este 6 de febrero, justamente, se filtró un audio en el cual Emiro Arias Bueno, excandidato a la Gobernación de Santander, asegura: "La decisión de Petro es que el candidato a la Gobernación de Santander del Pacto histórico es Rodolfo Hernández".



Lo dicho por Arias ha causado sorpresa en el departamento, teniendo en cuenta que Hernández fue el contendiente de Petro en las pasadas elecciones presidenciales. Aunque su relación se ha visto cercana tras los encuentros que han sostenido en privado en la Casa de Nariño.

Según Arias, la supuesta decisión del jefe de Estado en este sentido se la confirmó el mismo Hernández.



El también excandidato al Concejo habla con una persona llamada "Antonio" y en el contexto de la conversación se entiende que responde a una posible invitación a lanzarse por la Colombia Humana para el cargo. Pero él dice: "Ustedes son los que tienen que resolver eso. Yo no (...) Cuando resuelvan ese tema hablamos, porque me imagino que les corresponde acatar las decisiones de Petro en la Colombia Humana, y esa es la decisión ya acordada con Rodolfo", expone.



Pese a esto, desde el Pacto Histórico publicaron un video en el cual dicen que estos son rumores y que por ahora no tienen definidos los candidatos para el departamento. "Obedecemos a lineamientos nacionales el Pacto, de tal forma que este fin de semana, con nuestros congresistas, realizaremos las primeras conversaciones en este propósito".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA