El excandidato presidencial Rodolfo Hernández expresó una vez más su voluntad de ocupar su curul en el Legislativo. A través de un comunicado público el exalcalde de Bucaramanga dijo: "en virtud de los contemplado en el artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, comedidamente, por este medio, reitero mi voluntad de ocupar la curul en el Senado de la República".



Hernández tiene derecho, de acuerdo con el estatuto de oposición, a ocupar una curul en el Senado de la República por haber sido el candidato que siguió en votos al candidato electo en la segunda vuelta presidencial.



"(...) con la posibilidad de intervenir en las opciones previstas en el artículo 6 de la mencionada Ley. Incluida la voluntad para declararse en oposición. Para lo cual, respetuosamente, solicito se me expida la respectiva credencial", afirma la carta.



Hace unos días Rodolfo Hernández se sinceró en un entrevista y expresó que no tiene experiencia en materia legislativa y no pretendía aparentar lo contrario.



“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad de la campaña sigue vivo”, aseguró.



Hernández también habló sobre la oposición que debería hacerle al presidente electo Gustavo Petro si acepta su curul, a lo que no se mostró muy atraído y dijo: "Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadanía".



