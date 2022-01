El candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, en el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, se le quebró la voz al recordar el secuestro de su padre por parte de las extintas Farc y el asesinato de su hija a manos del Eln.



“Las Farc secuestró a mi papá y estuvo 135 días preso. Y sabe lo que hicieron los del Eln secuestraron a mi hija y la mataron”, contó el candidato presidencial en el debate.



(Le puede interesar: Siga los detalles del debate presidencial)

Así mismo, habló de las soluciones que necesita Colombia para que no haya más violencia.



“Pero yo no, de presidente de la república, durar 5, 6 y 7 años conversando todos los días con una teoría diferente gastando miles de millones de pesos que bastante nos hacen falta a los colombianos más pobres. Yo he dicho me comprometo es que se adhieran al compromiso que hicieron las Farc y hacerlos cumplir”, mencionó el exalcalde de Bucaramanga.



(Lea también: Petro le ofreció a Fajardo el Mineducación y esto respondió el precandidato)



Además, mencionó el país ahora lo que necesita es tranquila para poder trabajar. Actualmente en Colombia hay 22 millones de personas en extrema pobreza. “ Hay gente 5 millones de personas viviendo con un dólar (4 mil pesos colombianos) y 17 millones con dos dólares (8 mil pesos colombianos)”.

También le puede interesar:

- Elecciones 2022: los 'varillazos' entre los precandidatos presidenciales



- Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández sacan 'chispas' por tema corrupción



- Zuluaga a Petro: 'no puedo aceptar que le diga a Uribe paramilitar'



TENDENCIAS