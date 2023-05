Luego de que la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia contra el excandidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, que lo inhabilita por 14 años para ocupar cargos públicos por haber incurrido en interés indebido en el caso Vitalogic, la pregunta que queda en el ambiente político es qué pasará con el proyecto de la Liga de Gobernantes y si este golpe podría significar la muerte política del máximo dirigente de ese partido.



A falta de la confirmación del fallo, emitido por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 de control, esta decisión disciplinaria corresponde a la tercera sanción en contra de Hernández, lo que para algunos analistas podría significar su muerte política, decisión que en todo caso queda en manos del Consejo de Estado.



Para el ente de control, el santandereano incurrió en interés indebido en la asignación de un contrato para el manejo de las basuras, el cual se pactó con la Unión Temporal Vitalogic RSU cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga (2016-2019), escándalo que también tiene un capítulo penal abierto en la Fiscalía General de la Nación, en el cual se ha declarado inocente.



Además, en otro de los cargos en su contra, la autoridad disciplinaria comprobó durante el juicio que Rodolfo Hernández estuvo inmerso en actuaciones para "coaccionar" al entonces director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) para que omitiera las reglas de contratación y así le quedara el camino limpio a la mencionada unión temporal.



Hernández, quien pese a los quebrantos de salud que ha sufrido recientemente sonó como uno de los nombres para aspirar a la gobernación de Santander en las elecciones regionales de octubre, obtuvo más de diez millones de votos en la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado, lo que fue uno de los argumentos que expuso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr obtener la personería jurídica del movimiento político fundado el 19 de octubre de 2019.



Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, aunque es claro que esta decisión es un duro golpe para las aspiraciones políticas de Hernández, hay otros factores que se deben tener en cuenta.



“Efectivamente con el tiempo de la inhabilidad que es de 14 años y con la edad del excandidato esto podría significar el fin de su carrera política. Ahora como siempre las decisiones de la Procuraduría en materia de suspensión de derechos políticos están en el centro de toda la polémica con respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, supongo que él podrá apelar o demandar esta decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces hay que ver finalmente que va a pasar con esta decisión”, indicó.



Además, para el analista su destino político no es ajeno al de su movimiento, por lo que este también podría sufrir las consecuencias de la sanción disciplinaria. “La Liga de Gobernantes es un proyecto personal de Rodolfo Hernández, así que yo creo que tendrá el mismo destino que él”, aseguró.



Un visión similar tiene Jairo Libreros, analista político y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Externado, quien considera que la decisión de la Procuraduría “cierra el capítulo definitivamente de Rodolfo Hernández como líder político”



"Todavía estamos a la espera del desenlace de la investigación penal por ese mismo caso, pero yo creo que esto entierra políticamente la vida electoral del ingeniero Rodolfo Hernández", opinó.



De igual forma sostiene que el partido político podrá mantenerse en pie, no obstante, cree que como movimiento queda "completamente deslegitimado" debido a que "la consigna más importante que justificó su creación fue la lucha contra la corrupción".



En ese sentido, los analistas consideran que seguramente quien llegué a ocupar el liderazgo del partido será la excandidata a la vicepresidencia y ahora representante de la Cámara, Marelen Castillo. No obstante, consideran que es difícil que cuente con el suficiente capital político para perdurar en el tiempo. "Quizás de ahí surjan otros partidos políticos", concluyó Libreros.

Marelen Castillo, representante a la Cámara. Foto: Prensa Marelen Castillo

Y es que al margen de esta decisión, la consolidación del proyecto político de Hernández no ha sido ajeno a las polémicas. Una vez el partido obtuvo su personería jurídica, Castillo interpuso una demanda de nulidad ante el CNE con el objetivo de revocar la resolución 1449 de 2023 -que le otorgó ese estatus al movimiento-, luego de que no fuera invitada a participar en la asamblea fundacional del partido político y allí se elegirán los cargo directivos, se aprobaran los estatutos y plataforma política sin su presencia.



“No fui invitada a la constitución. Eso es violencia política. Se usó una figura que no era política, pero que tenía un proceso en la vida académica en Colombia. Fui útil para la fórmula, pero cuando se va a conformar el partido no soy invitada, aunque sí estoy en la curul. Una ciudadana, que no conozco, demandó la personería del partido, se suspende por un tiempo y yo empiezo a interponer ante el Consejo Nacional Electoral que evalúe mi caso porque hoy estoy ejerciendo un liderazgo político, estoy representando a esos colombianos que votaron por este proyecto político y se deben garantizar mis condiciones para el ejercicio político”, dijo Castillo en una reciente entrevista con EL TIEMPO.



En febrero de este año, el CNE resolvió que el partido no solo pertenecería al ingeniero Rodolfo Hernández, sino también a Marelen Castillo, y de esta forma confirmó la personería jurídica de la Liga Gobernantes Anticorrupción.



“A partir de la notificación de la resolución No. 1449, igualmente, ordena garantizar a la ciudadana Marelen Castillo Torres (...) la participación e intervención en todas las decisiones que comprometan los atributos, deberes, derechos y obligaciones que se derivan de la personería jurídica”, señaló el CNE en un comunicado.



Por lo pronto, las directivas del partido convocaron para el próximo 1.° de junio a una convención nacional extraordinaria en donde se volverán a adecuar sus estatutos -esto a raíz de las observaciones realizadas por el CNE- y se elegirán los nuevos órganos de la dirección.

REDACCIÓN POLÍTICA

