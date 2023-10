El fin de un fenómeno político llamado Rodolfo Hernández

Con 78 años, Rodolfo Hernández fue el primero en inscribirse para disputar la Gobernación de Santander en estas elecciones. Creía que sería el ganador, luego de sacar más del 80 por ciento de los votos en este departamento, en la segunda vuelta presidencial, contra Gustavo Petro, en 2022. Sin embargo, una inhabilidad y complicaciones de salud se atravesaron en su camino, relegándolo de la política nacional e, incluso, regional.



Un fenómeno político. Así era visto este ingeniero santandereano hace más de un año, cuando logró acariciar la presidencia. Perdió por un escaso margen -3,13 %-, obteniendo más de 10 millones de votos; todo un hito para un outsider con una carrera política de escasos ocho años.



Contra todo pronóstico, en el 2016 fue elegido alcalde de Bucaramanga. Alejado de la política tradicional, su discurso anticorrupción logró calar en los bumangueses, a quienes gobernó sin conquistar grandes triunfos más allá de posicionarse en la opinión pública.



"Su administración no fue de las mejores, pero cada ocho días acaparaba la atención de la prensa con alguna opinión o escándalo que lo iba popularizando como una alternativa a los políticos tradicionales. Usaba además un lenguaje populista con el que fue creando afinidad y que lo catapultó en las elecciones nacionales. Fue un personaje atípico en la política colombiana, pues en menos de 10 años de trayectoria en lo público casi logra ser presidente; un hecho nunca antes visto", asegura el politólogo Julio Acelas.

Luego de lo que podría considerarse como una victoria política -obtener 10 millones de votos en las presidenciales -aunque gran parte fueran en contra de su oponente-, Rodolfo Hernández no supo cultivar al electorado, ni se apoderó como líder de la oposición en el Congreso. Todo lo contrario, a escasos tres meses de posicionarse renunció al Senado, se alejó de los reflectores y esperaba ganar la Gobernación de Santander en estas elecciones. Pero el Consejo Nacional Electoral tumbó su candidatura y además obtuvo solo el 12 % de los votos, siendo cuarto en la contienda.



Según analistas consultados, varios factores jugaron en su contra. En primer lugar, los problemas jurídicos que enfrentaba: fue sancionado por la Procuraduría por el escándalo de corrupción de Vitalogic, cuando fue alcalde de Bucaramanga; y también se sumaron otras tres faltas disciplinarias por altercados como la bofetada al concejal John Claro, la agresión verbal contra el veedor ciudadano Fernando Martínez y la despedida irregular de uno de sus trabajadores de la Constructora HG.

Por estos conflictos legales se termina cayendo su candidatura a la gobernación y lo inhabilitan por 14 años para ocupar cargos públicos. Aunque en paralelo hubo otras variables que influyeron en su ocaso.

Recientemente, Rodolfo Hernández denunció a un funcionario del Consejo Nacional Electoral por un supuesto cobro para lo revocar la inscripción de su candidatura. Foto: EL TIEMPO

Para el analista Gerardo Martínez, el manejo que le dio al diagnóstico del cáncer que padece fue inadecuado. "El electorado terminó con la sensación de que algo estaba ocultando y que era más grave de lo que decía. Esto trajo incertidumbre pues se pensaba que Hernández no estaba bien. La enfermedad, además, lo alejó de la campaña, lo que terminó favoreciendo a sus contrincantes".



Y finalmente, los problemas de popularidad que enfrentó luego de perder la presidencia terminaron de aceitar su muerte política. "A Rodolfo Hernández los opositores del presidente Petro lo culpan de haber sido el que le entregó el poder, pues no disputó la segunda vuelta con altura. El electorado se sintió traicionado y buena parte de la falta de respaldo hacia su candidatura tiene que ver con este voto castigo", asegura Martínez.



Con la inhabilidad de 14 años, Rodolfo prácticamente está fuera del ajedrez político nacional y regional. Y junto a su liderazgo también se augura el fin de la Liga Anticorrupción como partido, pues no logró organizar candidaturas a los concejos y alcaldías, ni darle continuidad a su legado que hasta hace pocos meses parecía imbatible.

SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

REDACCIÓN EL TIEMPO