El exalcalde de Bucaramanga y aspirante presidencial, Rodolfo Hernández, se retractó y pidió disculpas a la directora de 'La U', Dilian Francisca Toro, y a su esposo, el exsenador Julio César Caicedo, por haberlos acusado, sin pruebas, de tener vínculos con el narcotráfico.



"Me retracto de mis acusaciones en cuanto manifesté que Julio César Caicedo y Dilian Francisco Toro hubiesen tenido nexos con el narcotráfico. Pido disculpas por mi ligereza y hago extensiva mi solicitud de perdón públicamente garantizando que no volveré hacer manifestaciones de este tipo sin que exista sentencia condenatoria", dijo Hernández en un video que publicó en sus redes sociales, cumpliendo con una orden judicial.

El fallo fue interpuesto en segunda instancia por el juez Cuarto Civil Municipal de Bogotá, quien concluyó que el ingeniero no tenía sustentos ni pruebas para hacer este tipo de acusaciones.



¿Qué había dicho el aspirante?

La disputa legal entre el exalcalde y el marido de la directora del partido de La U viene desde mayo de 2021 cuando en una entrevista radial, Hernández se refirió a Toro y dijo que su familia tenía vínculos con el narcotráfico.



“Pues yo no la conozco a ella, yo lo que sé es que por allá la familia o el marido está ligada con el narcotráfico”, señaló el ahora aspirante presidencial.



Además, en diciembre pasado el ingeniero fue invitado en el programa de 'Juanpis González', en donde dijo que la exgobernadora del Valle del Cauca “está casada con un narcotraficante”.



Cumplimiento orden de tutela Dilian Francisca pic.twitter.com/BUFXfKY0t1 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) February 10, 2022

“Rodolfo, el abusador, pone en riesgo la tranquilidad de mi familia, usando difamaciones en mi contra como cortina de humo para ocultar los actos de corrupción que lo tienen enfrentando graves cargos penales y que está en etapa de juicio por qué pidió según la fiscalía a través de su hijo coimas en un contrato de consultoría para licitar el manejo de las basuras en el relleno sanitario el carrasco”, le contestó en ese momento el exsenador Caicedo.



El primer fallo emitido en agosto por parte de la jueza María Fernanda Escobar ordenó “tutelar el derecho al buen nombre y la honra de Toro y Caicedo” y pedía a Hernández rectificar sus palabras en un plazo de 48 horas.



No obstante, el ingeniero no se retractó sino que apeló la decisión y buscó defenderse para no echar atrás sus palabras.



“Esa información no corresponde a la realidad, toda vez que en ninguna de las notas periodísticas a las que hizo alusión el accionado se menciona que la familia y el esposo de Dilian Francisca Toro tengan vínculos con el narcotráfico, de manera concreta”, sostuvo la primera juez, al negar la apelación del exalcalde.



El exsenador Caicedo se pronunció al respecto, indicando que "nuevamente un juez de la república nos da la razón y pone en evidencia que el señor Rodolfo Hernández no solamente se burla de la justicia y miente descarada y abiertamente al país".



“La verdad siempre sale a flote y quien miente y burla descaradamente, en algún momento su disfraz se cae. Espero que quien dice ser honesto y respetuoso tenga por fin la valentía de rectificarse y respetar la ley y no seguir manchando con propósitos electorales y bajos el buen nombre mío y el de mi esposa”, concluyó.



