La renuncia del excandidato presidencial Rodolfo Hernández al Senado de la República por una eventual aspiración a un cargo regional estaba cantada. Sin embargo, ahora deberá resolver la tormenta que vive su partido político, la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Desde que aceptó esa dignidad -a la que tuvo derecho por ser el segundo con mayor votación en las presidenciales-, analistas políticos vaticinaron que su paso por el Congreso sería fugaz y que había llegado allí para que el movimiento por el cual aspiró a la Presidencia tuviera personería jurídica.



Se dijo, además, que renunciaría un par de meses después para aspirar a la Gobernación de Santander o a la Alcaldía de Bucaramanga, cargo que ya ocupó.



Y así fue. Esta semana Hernández anunció que dejaría el Senado argumentando que en el Congreso no puede "brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios". Incluso, dijo que "cómo se sentiría Messi de portero".

Además, confirmó que aspirará a la Gobernación de Santander o a alguna de las alcaldías de su departamento. Y todo estaba listo, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó hace unas semanas la personería jurídica a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, su movimiento político, y ahora podrá dar avales a candidatos a alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas.



Sin embargo, antes de preparar lo que se viene de cara a las elecciones regionales, cuya campaña ya comenzó, aunque no de manera oficial, deberá reparar la crisis que hay en su partido, cuya directora es Socorro Oliveros, esposa de Hernández.



Con ella, también está dirigiendo la colectividad Rodolfo José Herández, hijo de la pareja. Son los dueños del partido y así está en evidencia en los estatutos, los cuales indican que su creador, Rodolfo Hernández, podrá desaparecerlo cuando quiera.



La tormenta que hoy vive esta colectividad se conoció cuando Cámara Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés no fueron reconocidos como miembros del partido cuando a comienzos de agosto se le dio la personería jurídica.



“Es totalmente distinto el grupo que los inscribió a ellos del que inscribió la fórmula presidencial que obtuvo (el) reconocimiento de la personería jurídica”, explicó Hernández sobre la decisión.

Y a esto se suma a comienzos del mes la renuncia al partido de Oscar Jahir Hernández, quien fue jefe de campaña de y uno de sus hombres más cercanos.



En su momento contó a medios de comunicación que el ingeniero estaba un poco distanciado de las decisiones del partido, en parte por sus obligaciones como congresista.



Esto, a su modo de ver, hizo que la Liga de Gobernantes Anticorrupción había tomado otro rumbo. "Ha dejado las decisiones en manos de personas que reconocen que no son políticas; y no saben de política y el peor error es que no saben comunicar. No hay relación con la gente”, explicó a W Radio.



En ese sentido, analistas políticos aseguran que su renuncia anticipada -tiene plazo hasta el 31 de diciembre para no ser inhabilitado en caso de resultar elegido a algún cargo público- se explica porque debe organizar el partido de cara a las regionales, que serán en octubre del próximo año.



Hernández dijo en varias oportunidades que su propósito llevar la Liga a varios departamentos, pero, sin duda, una de las claves será ganar en Santander, que ha estado bajo el poder de la familia Aguilar durante los últimos años, pero esta se encuentra golpeada políticamente por la captura de Richard Aguilar, exgobarnador, por presunta corrupción, así como que Hugo Aguilar haya reconocido en la Comisión de la Verdad que se alió con grupos paramilitares para gobernar.



Pero en palabras de Carlos Arias, analista político y profesor del Externado, más allá de organizar el partido, debe construirlo prácticamente desde cero.



"Básicamente que exista un partido político en papel no significa que en la realidad exista. Eso le pasa al partido de Rodolfo, para que haya un partido hay que darle participación a sus miembros", explicó el académico



Y señala que no es solo organizar las bases y los estatutos, en lo que básicamente él es el dueño, también debe leer la realidad política electoral regional, tanto en Santander como en el resto del país.



"A pesar de que la altísima favorabilidad y altísimo reconocimiento que tiene Rodolfo hoy, por encima de cualquier otro candidato a gobernación y alcaldía, creo que puede llegar a verse un voto castigo, que no ha sido leído por Rodolfo y sus asesores", complementó el docente.



De hecho, señala que en las ciudades donde prima el voto de opinión, como en Bucaramanga, no la tiene nada fácil por el abandono de cargo, por ejemplo.