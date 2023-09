La determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura de Rodolfo Hernández, por causa de sus tres sanciones en la Procuraduría, tuvo resonancia en distintos sectores. Incluso, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del que fue su contrincante en la segunda vuelta presidencial de 2022.



(Puede ver: Rodolfo Hernández se pronunció sobre la revocatoria de su candidatura)

“Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE”, señaló el jefe de Estado, que luego pasó a referirse directamente al caso de Hernández.

“Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento”, manifestó.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: AFP / Twitter: @ingrodolfohdez

El presidente Petro volvió a hacer referencia al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su demanda contra el Estado colombiano, que determinó que solo un ente judicial y penal puede limitar los derechos políticos. Este retomó su tesis de que la Procuraduría no puede afectar los derechos políticos de ningún ciudadano, en este caso Hernández.



(Además: Atención: CNE acaba de revocar la inscripción de candidato Rodolfo Hernández)



En la mañana del jueves, el tribunal electoral revocó la inscripción como candidato de Hernández debido a que fue sancionado en tres ocasiones distintas en menos de tres años por parte de la Procuraduría. Incluso, una de las amonestaciones disciplinarias era por 14 años, debido al caso Vitalogic.



Desde comienzo de semana se supo que la ponencia que estudiaría el CNE iba en contra de la postulación de Hernández. La tesis en la que se fundamentaba el fallo era las tres sanciones de los órganos de control. No obstante, dicho argumento no fue compartido por todos los magistrados del CNE.



(Además: Exclusivo: nueva carta de Rodolfo Hernández para no quedar por fuera de las elecciones)



Se esperaba que el martes el tribunal tomara una decisión definitiva. Sin embargo, como no se pudo poner de acuerdo, tuvieron que nombrar a dos conjueces, que fueron Alberto Yepes Barreiro y Jaime Hernando Suárez Bayona.

Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde y ex candidato presidencial oficializó su candidatura. Foto: Archivo particular

En la sala plena del jueves, estos terminaron confirmando la ponencia en contra de Hernández. Sin embargo, la defensa de este ya anunció recursos en contra de la determinación.

Revolcón electoral

A pesar del descrédito que recayó sobre Hernández tras las elecciones del 2022, este figuraba como el gran favorito para ser el sucesor de Mauricio Aguilar. Ahora, si se confirma que su nombre no aparecerá en el tarjetón –pues tiene varios recursos–, se apretará la puja por la gobernación santandereana entre candidaturas que no habían tenido la misma figuración que el que pasó a segunda vuelta con Gustavo Petro.



“La esperanza de que el voto de opinión le ganaría al de clientela se acrecentó con Rodolfo Hernández. Ahora al salir, el electorado independiente queda en la incertidumbre”, declaró el experto en la movida política santanderana Gerardo Martínez. Este añadió que la determinación del CNE puede terminar jugando a favor del abstencionismo o del voto en blanco, pues los otros candidatos son poco conocidos y representan sectores tradicionales.

Anuncio de acciones

Tras el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodolfo Hernández y su defensa anunciaron una tutela para frenar los efectos de la determinación. “Los santandereanos tienen derecho a elegir la opción que yo represento sin que organismos controlados por la politiquería interfieran en su decisión”, dijo el exalcalde en contra del CNE y la Procuraduría. En el recurso presentado argumentaron que “entidades como la Procuraduría no tienen competencia para adelantar un procedimiento disciplinario (...) que tiene como efecto restringir, limitar o suspender sus derechos políticos”.