El excandidato presidencial Rodolfo Hernández compartió en sus redes sociales un enigmático video en el que detalla sobre su estado de salud, tras ser diagnosticado por cáncer, pero también hizo referencia indirecta a la contienda electoral que se avecina este año en el país.

Inicialmente, habló en detalle de un cáncer que le fue diagnosticado y de los procedimientos médicos a los que deberá ser sometido próximamente. Dice que necesita someterse a quimioterapia, dieta y ejercicio. También señala que está dispuesto a trabajar durante este periodo médico.



“Si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, me dijeron los médicos, serían 6, 7, 8, 10 años. Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia”, dijo en la grabación en una entrevista que no presenta mayores detalles sobre su realización y que fue publicada en sus redes sociales.

Luego, el exalcalde de Bucaramanga hizo referencias sobre su rol en medio de las disputas políticas que se viven por las elecciones territoriales de este año, en las que se eligen alcaldes y gobernadores.

“Todos los que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, o pasado mañana, o antes de las elecciones, más a fondo el ataque. Va a ser un ataque como el de Mike Tyson cuando estaba en sus años mozos, que en el primer round los noqueaba. Y sin descanso, 20 horas de campaña. Son tres mesecitos, eso no es nada. Vamos a ver”, sostuvo.



“Ahora todos los políticos van a quedar mamando, pero mamando es mamando”, concluyó en el video sin entregar más detalles.



Hernández obtuvo más de diez millones de votos en la segunda vuelta de las presidenciales del año pasado, lo que fue uno de los argumentos que expuso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr obtener la personería jurídica del movimiento político fundado el 19 de octubre de 2019.

Desde la Curul No 21 del salón de la Plenaria del Senado, será donde desenmascare todos esos atracos que le están haciendo a los Colombianos. ☝🏼🧐 pic.twitter.com/UVRpTNhfUt — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) July 21, 2022

Por llegar a la segunda vuelta presidencial se ganó un lugar en el Congreso, pero decidió abandonarlo tres meses después.

Cada día en la vida trae decisiones, hoy le digo adiós a este paso por el Senado.



Le dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi Proyecto de Ley “Reforma a Ley 80” Defiéndanlo con el alma. 🙏🏽🇨🇴



¡Mil gracias! — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) October 25, 2022

Desde ese entonces, se ha rumorado sobre su interés por aspirar a la Gobernación de Santander. Sin embargo, en los últimos días su futuro político ha estado en entredicho por procesos en su contra en diferentes instancias.



El Consejo de Estado negó este mes una demanda que pedía que se decretara la pérdida de investidura o la 'muerte política' del exsenador Rodolfo Hernández Suárez. La demanda decía que Hernández supuestamente había incurrido en tráfico de influencias "al solicitar a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres que designara unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para lo cual le envió un correo electrónico con unas hojas de vida".



Días atrás, la Procuraduría emitió un fallo de primera instancia contra Hernández que lo dejaría por fuera de la arena política, ya que lo destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos por 14 años. El santandereano habría incurrido en interés indebido en la asignación de un contrato para el manejo de las basuras, el cual se pactó con la Unión Temporal Vitalogic RSU, escándalo que también tiene un capítulo penal abierto en la Fiscalía General de la Nación, en el cual se ha declarado inocente.



