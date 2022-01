Según la periodista Darcy Quinn, el candidato presidencial y exalcalde de Barranquilla, Rodolfo Hernández, al parecer está teniendo acercamientos con el líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.



Según la periodista se han dado varias conversaciones entre el expresidente y el exalcalde, quien hasta el momento no pretender participar de ninguna consulta interpartidista. Incluso, en varias ocasiones Hernández ha manifestado su desacuerdo y criticado al Centro Democrático y a su candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga.



Sin embargo, fuentes del Centro Democrático le confirmaron a EL TIEMPO que los rumores sobre posibles acercamientos entre estos dos personajes no son ciertos y que el expresidente y el exalcalde no han tenido ninguna reunión hasta el momento.



En los últimos días el Centro Democrático dio su portazo final a la posibilidad de participar en la coalición del Equipo por Colombia.



A través de una carta abierta, dirigida a Federico Gutiérrez, Aydee Lizarazo y David Barguil, el Óscar Iván Zuluaga aseguró que continuará "recorriendo el país de la mano de mi partido, construyendo una amplia coalición ciudadana alrededor de mis propuestas. A los colombianos no les interesan—y con razón—los vaivenes de la mecánica política".



Así las cosas. Zuluaga fue enfático en que su decisión no tiene vuelta atrás: "Colombia necesita señales de determinación y claridad, no de vacilación e incertidumbre. En consecuencia, mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas y oportunas".

