Audio viral de Rodolfo Hernández insultando a un cliente es de hace 8 años

El candidato a la presidencia y exalcalde Rodolfo Hernández sigue estando 'en el ojo del huracán' de las redes sociales. Durante su paso por la alcaldía de Bucaramanga se le conoció por su fuerte temperamento, sus controversiales comentarios y una que otra acción escandalosa.

En las últimas horas, y en plena campaña en marcha, salió a la luz un audio de Hernández en el cual amenaza a un tal 'Jaime'.



Si bien esto, al parecer, ocurrió incluso antes de que ocupara el puesto como alcalde, dio mucho qué hablar entre los internautas.

(Lea también: Rodolfo Hernández inicia recolección de firmas para presidencia de Colombia).

Según lo que se logra percibir en el colérico audio, Hernández le lanza todo tipo de insultos e improperios a Jaime Martínez, quien, al parecer, llamó para cobrarle o para acordar términos de algún tipo de negocio.



Hernández, a su modo, enfatiza en la 'insistencia' con la cual Jaime ha intentado comunicarse.



"Si usted sigue jodiéndome, le pego su tiro, mal...", dice Hernández.



“Eso ya es una amenaza muy frontal, si me va a pegar un tiro...”.



“Pues se la hago, hij..., de la amenaza comercial, yo se la hago física, hij...”, remató Hernández.

(Le contamos: ¿Por qué Rodolfo Hernández sube en las encuestas?).

Tras el escándalo, Óscar Jahir, miembro de la Liga Anticorrupción, habló con 'W Radio' y dijo que la conversación entre Jaime y Hernández se dio cuando el aspirante a la presidencia aún ejercía su trabajo como ingeniero.



Jaime, según dijo, era un comprador de la constructora HG, de Hernández.



"Me demandó como 50 veces, y no a mí, a todos, hablen con Planeación, es arquitecto, es un loco de remate, es un loco, todos los días en eso, buscándome, no me acuerdo que fue, era como una gota de agua en su apartamento, lo desespera a uno, jode, pregúntenle a la administradora, los tiene locos a todos", dijo Rodolfo Hernández en conversación con 'W Radio'.



La conversación habría ocurrido, entonces, hace poco más de ocho años.

¿Qué busca Hernández?

Aunque el precandidato presidencial no ha entregado detalles sobre el controvertido audio en mención, en su cuenta de Twitter se ha ufanado de ser, aparentemente, uno de los políticos más buscados en redes sociales.

Más noticias

Petro, Fajardo y Galán reaccionan a encuesta sobre 2022

‘Fue un lapsus’: Rodolfo Hernández tras decir que admiraba a Adolfo Hitler

Los insultos y escándalos más sonados de Rodolfo Hernández

Tendencias EL TIEMPO