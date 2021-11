Algunas de las propuestas del candidato Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ha sido la sorpresa en las encuestas presidenciales, ubicándose en el tercer lugar en la más reciente que realizó Datexco para la 'W Radio'.



Este 17 de noviembre va a radicar 1’400.000 firmas ante la Registraduría Nacional para oficializar su candidatura presidencial para las elecciones del año entrante. El ingeniero va en la lucha por la Presidencia con un movimiento que él mismo fundó llamado la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Aunque la mayoría de sus propuestas se basan en combatir la corrupción, pues considera que es la raíz de todos los males del país, a continuación le contamos qué dice el precandidato en temas como el narcotráfico, la seguridad, la educación y la paz:

Narcotráfico

Rodolfo es un candidato a quien no le gusta securitizar los problemas del país, por eso apoya la legalización de todas las drogas como solución al negocio del narcotráfico. Así mismo, cree que se debe tratar como un asunto de salud pública y no un problema de seguridad.



"La única manera en mi concepto, teniendo en cuenta que estamos en un planeta globalizado capitalistamente, es quitar la prohibición y que todos los que sean drogadictos, que se apliquen drogas intravenosas o vía oral, sean ingresados en programas de salud y, como la vacuna, se le aplica gratuita en los centros de salud después de que el medico haga un diagnóstico. Eso tocaría hacerlo en todo el mundo para que surta efecto", dijo en entrevista con EL TIEMPO.



Para él una solución, como se hace en Canadá, es regalarle droga a los adictos. "Si yo regalo a los adictos la droga, pues el negocio se acaba. Si no tiene precio pues se acabó el negocio, se acabo el narcotráfico. El narcotráfico existe es porque hay intercambio comercial y entre mas repriman, la droga vale más plata, entonces más producen. Es contrario a lo que la gente cree", dice el candidato.



Acuerdos de Paz

Rodolfo ha asegurado que desea que los Acuerdos de Paz que firmó el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016 se cumplan y se implementen; no obstante, cree que hay muchas cosas que se pueden de mejorar.



Él es víctima de las Farc y el Eln. "A mi papá lo secuestraron por 135 días en Piedecuesta, Santander; salió loco el viejito. A mi hija, en Ocaña, la secuestraron y la mataron porque no me dejé chantajear, en el 2004. Aún no hemos hecho el duelo, fue una tragedia para la familia", le contó a EL TIEMPO.



Pero lejos de ser ese un motivo para que no crea en los Acuerdos de Paz, es algo que lo impulsa para que se hagan cumplir. "Esa tragedia que yo viví con mi esposa y mis hijos no quiero que la vivan los colombianos. El acuerdo de paz no es de Santos, sino del Estado colombiano, pero no lo han cumplido ni el 5 por ciento, hay que complementarlo y hacerlo bien", dice.



Seguridad

Rodolfo no cree que la solución a la inseguridad en el país sea implementar más Fuerza Pública ni Policía en las ciudades. Nuevamente, cree que hay que atacar la raíz del surgimiento de los delincuentes: la pobreza.



"La inseguridad es una consecuencia de todos estos ladrones que están administrando a Colombia", le dijo a EL TIEMPO, añadiendo que "la mejoraría quitándole la chequera a los politiqueros y aplicando lo que se roban a la gente. La inseguridad la hacen por sistemas represivos y especialmente la gente más pobre en situaciones desesperadas. Recurren a pequeños delitos para tener supervivencia. Entonces métale mas policía, ¿esa es la solución a la inseguridad? No señor".



Educación

Rodolfo quiere condonar la deuda de Icetex de los aproximadamente 600 mil estudiantes del país, la cual, según él, asciende a 7 billones de pesos. ¿Cómo lo haría? Reduciendo el "despilfarro y los lujos" que, según él, tiene el Gobierno; así como luchando contra la corrupción.



"Lo primero que haré. El 8 de agosto presentaré la ley para poder hacer eso. Ese día voy a abonarle los primeros $1.500 millones de pesos a la deuda de los muchachos más pobres del estrato 1 ¿Por qué $1.500 millones? Por qué eso es lo que se gasta en la posesión del Presidente y yo me los voy a ahorrar. Todos los ahorros, por lo menos el 50%, van a irse para pagar esa deuda", le dijo a EL TIEMPO.



POLÍTICA