El exsenador Jorge Robledo y el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo están estrenando partido político.



Hace unos días oficializaron el nacimiento de Dignidad y Compromiso, una nueva colectividad que promete ser la tercera vía en Colombia, más allá del uribismo y el petrismo, explicaron en entrevista con EL TIEMPO.

Dicen que no habrá cabida para la corrupción en su colectividad y esperan estrenarse en las regionales de octubre, aunque aún no hay candidatos.

Los dos líderes cuentan cómo se cocinó esta alianza, luego de haber sido contradictores, y aseguraron que ellos son la verdadera tercera vía, a propósito del lanzamiento del partido de Roy Barreras. “Esa no es una fuerza renovadora en Colombia”, comentó Fajardo.

Además, lanzan fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. “No veo cambio por ningún lado, aunque en los carros oficiales hay un montón de gente nueva”, comentó Robledo.

Hace varios meses venían en conversaciones y el sábado pasado hicieron el lanzamiento oficial. ¿Cómo fue que se cocinó esa alianza de Dignidad, partido de Robledo, y Compromiso Ciudadano, el movimiento de Fajardo?



Sergio Fajardo (S. F.): Cuando fui alcalde y gobernador, el mundo político asociado con Jorge Enrique fue opositor a mis gobiernos. Pero fue una oposición leal y tuvimos una relación sana en medio de todo eso. En el 2017 nos encontramos por primera vez, formalmente, físicamente, de conocernos, y empezamos a trabajar en la construcción de lo que se llamó Coalición Colombia, con la cual participamos en las elecciones de 2018 con una muy buena presentación. Jorge sacó una votación extraordinaria para el Senado, y yo fui candidato a la Presidencia. Por nada pasamos a la segunda vuelta. Y seguimos hasta la campaña presidencial del 2022.

(Puede interesarle: ¿Qué tanta influencia tiene el santismo en el partido político de Roy Barreras?).

¿Y qué vino luego de las presidenciales?



Cuento lo anterior para decir algo que no es muy común en la política: aprendimos a conocernos, a respetarnos, a entablar una relación, primero personal, amable, y fuimos capaces de entender nuestras diferencias, de saber tramitar las que teníamos y que podemos tener. Y hay un elemento que es extraño en política: construimos confianza entre nosotros y nuestros equipos. Después de todo este recorrido decidimos que estábamos listos para encontrarnos, para convertirnos en un nuevo partido y esa es la razón por la cual estamos juntos. Revisamos nuestros principios, revisamos el programa, los estatutos y por eso estamos ya juntos. Me siento muy orgulloso de ser hoy parte de Dignidad y Compromiso.

Jorge Robledo (J. R.): Está claro que el país está muy mal, el país que deja el gobierno de Iván Duque es un país desbaratado, de pobreza, de corrupción, de desempleo. Un país que no le da trabajo a su gente es un país que no tiene futuro. Es algo que nos pone a coincidir, no de ahora, sino de hace rato.

Usted ha sido muy crítico con el gobierno Petro...



J. R.: No compartimos la forma como Gustavo Petro está gobernando a Colombia, es clarísimo que no va para ningún buen puerto, entre otras cosas porque llenó su proyecto de los mismos con las mismas. Eso es, realmente, una cosa que no tiene antecedentes en el mundo, que alguien se presente en nombre del cambio y termine amangualado con todos lo que le han hecho tanto daño a este país. En la base de lo que estamos constituyendo está esa realidad, nosotros somos una tercera fuerza en la vida política del país.



No es cierto que Colombia esté condenada a tener que escoger entre ser petrista o ser uribista, que es un poco como nos la están poniendo. En nuestro programa está la cero tolerancia contra la corrupción y cero tolerancia con la violencia, una preocupación para que Colombia cree más riqueza.

¿Cuál es la premisa de este partido? ¿Cuál es la propuesta para los colombianos?



S. F.: Hemos hecho una política distinta, venimos de mundos alternativos, diferentes, pero son mundos alternativos. No crecimos en un partido tradicional, no representamos una estructura tradicional, no somos herederos de nadie, no somos testaferros. Lo que hemos hecho es construir, y esas experiencias las juntamos.

No crecimos en un partido tradicional, no representamos una estructura tradicional, no somos herederos de nadie, no somos testaferros FACEBOOK

TWITTER

Aquí se ha olvidado la forma de hacer la política con el cuento de que lo importante es ganar y no importa cómo se gana para después gobernar. Vemos que ahí está el germen permanente de la corrupción: cuando se llega al poder acompañado de clientelistas y corruptos, después no va a haber nunca una lucha contra la corrupción y esa es una enfermedad muy grande de nuestro país. Ese es un primer punto atractivo para muchas personas: una política distinta. Tenemos una cantidad de elementos para cambiar a Colombia. Vamos a tener programas serios para ciudades, municipios, departamentos para que quienes lleguen al poder sea gente seria, no una cantidad de payasos que han sido capaces de ganar unas elecciones por una habilidad y después son una vergüenza.

¿Ya tienen candidatos para las regionales de octubre?



J. R.: Es una tercera posición frente a las dos tradicionales que se han querido presentar como lo único que hay en Colombia, y eso es lo que nosotros encarnamos. Es lo que hemos venido construyendo en cada departamento. Pero, al mismo tiempo, es una política más amplia en la tercera posición, porque hay otros sectores con los que vamos a terminar haciendo contactos y relaciones para presentar proyectos de unidad dentro de esta perspectiva del cambio del que estamos hablando.

(Lectura sugerida: Reforma a la salud tendría dos 'contrarreformas': Liberales preparían proyecto).

¿Ya hay nombres?



J. R.: Nombres en el momento no tenemos, eso está en construcción, eso es parte del asunto que hay que hacer, que tiene que ver con gente de nuestras propias filas, pero está también abierta la posibilidad de encontrar gente de otros sectores pero que coincidamos en esta idea de la tercera opción para el verdadero cambio que necesita Colombia. Aquí no puede seguir siendo este país dominado por la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Es que si hay un fiasco en este gobierno es eso, a uno no le pueden seguir echando el cuento de que el cambio, el cambio, el cambio, y uno va y mira y están gobernando los mismos con las mismas. Creo que no le falta ni uno. Y eso no es un asunto menor porque es la perversión de la democracia.

Con esta tercera vía, ¿cómo van a derrotar esa corrupción?



S. F.: Trabajando con principios, con personas que tengan unos criterios claros de honestidad y enfrentándonos, sin asustarnos, sin caer en esas contradicciones. Nos han metido el cuento que es que así es la política. Lo que no podemos hacer es jugar en la cancha del clientelismo y la corrupción, porque así llegan al poder y van a gobernar con esos.

¿Entonces dejan abierta la posibilidad para hacer coaliciones?



J. R.: Esa posibilidad existe, pero con líneas rojas muy definidas. Eso no va a ser la puerta para terminar en el fangal, en el barrial de los mismos con las mismas. Quiero insistir en que de meterse por ahí, diría que es mejor no hacer política. Para poder llegar a cambios de importancia necesitamos saber con quiénes nos rodeamos o, si no, las cosas no pueden funcionar.

Un hecho político de la semana fue la presentación del partido La Fuerza de la Paz, de Roy Barreras. Él dice que es una propuesta de centro. ¿Qué opinan de esta colectividad?



S. F.: Las personas tienen derecho a participar en política. Habitualmente no me gusta hablar de individuos, pero Roy Barreras, según tengo entendido, alguna vez le escuché que había sido galanista, vargasllerista, uribista, santista, petrista y ahora tiene un partido. Y ya ha presentado a algunas personas que quiere apoyar.

Por supuesto, él lo ha declarado que es el representante del expresidente Juan Manuel Santos. Santos lo presentó, lo anunció, un montón de personas que trabajaron en su gobierno están con él. Ahora, esa no es una fuerza renovadora en Colombia, partamos de eso. Mire los candidatos que tiene, las personas que tiene y va a darse cuenta de que ahí no hay transformación, es una política que representa a Roy Barreras y se ha destacado en este gobierno, mire la trayectoria, mire las cosas y va a ver que somos muy diferentes. La tercera fuerza somos nosotros, esa no será nunca una tercera fuerza en Colombia en términos políticos. Pero bueno, hace parte de la política y nos confrontaremos.

J. R.: Es difícil encontrar un gobierno retardatario en Colombia del cual no haya hecho parte Roy Barreras, él es la negación del cambio. Son cosas fáciles de visualizar. Estuvo con Álvaro Uribe en los dos gobiernos, estuvo después con Santos y ahora está con Petro. Ha sido uno de los hombres de las fuerzas tradicionales, de los enemigos del cambio, refractarios al cambio. Porque es que aquí el cambio principal que hay que hacer es que haya empleo, ingresos y que la gente no se muera de hambre. ¿De qué cambio nos va a hablar? ¿Cambio de qué? Puede que cambien los pasajeros en los carros oficiales y cambie la burocracia y los contratistas y ese tipo de cosas, pero es que esos no son los cambios que necesita Colombia. Nunca se le ha pasado ni remotamente por la cabeza hacerle un cambio democrático a Colombia.



(Le puede interesar: Roy Barreras: ¿cuál ha sido su recorrido político?)

¿Cómo ven el gobierno del presidente Petro en las últimas semanas, el cual está marcado por el discurso del balcón, por ejemplo?

J. R.: Ni Sergio ni yo votamos por Petro, entonces estamos con la consciencia muy tranquila de haber tomado esa decisión porque las cosas están saliendo tan mal como se veían venir y por eso fue que no votamos por este gobierno. Es que miren quienes están con Gustavo Petro: Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria, Alejandro Gaviria, Dilian Francisca Toro, el Partido Conservador. Muchas cercanías con Álvaro Uribe, gente muy poderosa del uribismo está en la cúpula de del poder de este gobierno. Dicen que ya eligieron contralor en compañía y ahora van a elegir fiscal en compañía con Álvaro Uribe, estos no son asuntos menores.



¿De qué cambio le pueden a uno hablar así? Ese Plan de Desarrollo, yo lo he llamado plan de subdesarrollo, ahí no hay ningún desarrollo de nada, esos son cuentos. No veo cambio por ningún lado, aunque en los carros oficiales hay un montón de gente nueva, todo este sector de los mismos con las mismas, y a ellos seguramente les va a ir muy bien, pero no veo que haya cambios democráticos en este gobierno.

S. F.: Petro necesita hacer una política en la que tiene que tener a unos enemigos permanentemente identificados para mantener el populismo y la polarización. Se prometen un montón de cosas pero no son capaces de concretarlas para que se vean.



El presidente Petro nombraba ministros por Twitter o les mandaba razón con una secretaria, eso no puede ser. Quienes hemos gobernado, que sabemos qué significa tener una línea, conformar los equipos, articularlos, sabemos que ahí hay algo muy extraño.

Petro necesita hacer una política en la que tiene que tener a unos enemigos permanentemente identificados para mantener el populismo FACEBOOK

TWITTER

Un ejemplo tremendo, lo que pasó cuando por Twitter se pone a decir que hay un cese del fuego bilateral. Pero nadie sabía que había un cese del fuego, ni la Fuerza Pública ni los criminales. Eso significa una desconexión entre lo que se pretende hacer y lo que el Presidente quiere, sueña, desea y ordena, pero no está relacionado con un trabajo serio, riguroso, organizado por los equipos.

Eso es una falla muy grande que la vemos permanentemente en diferentes manifestaciones. Hay una figura mesiánica que va diciendo cosas, pero que no están sustentadas ni en un trabajo ni un equipo. Petro está sobre unas estructuras enclenques que no se van a convertir en realidad y por eso empieza desde la semana pasada a convocar al pueblo. Ya está llamando a otro tipo de confrontación, entonces los medios son enemigos, por ejemplo, y se va creando ese ambiente.

Más noticias

¿Qué piensa el presidente del Partido Conservador sobre las reformas de Petro?

Piden retirar premio a Daniel Mendoza tras fallo a favor de Uribe

Rodolfo Hernández: otorgan personería a Liga de Gobernantes Anticorrupción

MATEO GARCÍA

POLÍTICA