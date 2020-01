¿Por qué Robledo lanzó desde ya su candidatura presidencial?

Iván Duque lleva apenas un año y cinco meses en la Presidencia de la República y ya en el horizonte se divisan varios nombres de dirigentes políticos que quieren remplazarlo. Formalmente, el primero en hacerlo es el dirigente de izquierda Jorge Enrique Robledo. “He tomado la decisión de presentar mi nombre" para las próximas elecciones”, anunció. Pero, ¿por qué hacerlo de manera de temprana?



Robledo (11 de febrero de 1950, Ibagué) es considerado por distintas voces como uno de los mejores senadores del país. De hecho, en varias legislaturas ha sido escogido como el mejor de la corporación. También, en los círculos de opinión es una de las figuras políticas mejor valoradas.

Sin embargo, ¿tiene el reconocimiento nacional para lanzarse a dirigir los destinos de la Nación? ¿Tiene la suficiente fuerza electoral para llegar al cargo?



¿Puede en Colombia hoy un líder de un partido llegar a la Casa de Nariño -incluso a una alcaldía o una gobernación- sin tener la plataforma de una coalición de movimientos que lo respalden?



Las preguntas a estos interrogantes posiblemente pesaron en su decisión. Consciente de estas coyunturas Robledo optó por lanzarse cuando el año político aún está despertando.



El cálculo entre los analistas es que él debió pensar que en el momento en el que la centroizquierda escoja un candidato, su nombre ya llevará bastante tiempo gravitando en el ambiente y eso alimentará sus posibilidades.



En este caso, se mira en el espejo de Gustavo Petro que llegó a disputar la segunda vuelta con Duque después de un trabajo diario de varios años.



Su irrupción como candidato, sin embargo, provocó otros hechos que no le son tan favorables. En primer lugar fractura la Coalición Colombia, integrada por el Polo Democrático, Compromiso Ciudadano y Partido Alianza Verde, que tan buenos resultados ha dado. De hecho, llevó a Claudia López a ganar la alcaldía mayor de Bogotá, y tiene en Sergio Fajardo a una figura con alta favorabilidad



Por eso, en las toldas de esta colectividad se daba como un hecho que Fajardo será un candidato fijo. ¿Tiene Robledo madera para desplazar de esta posición al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia?



“Lo que tuvo que ver con candidaturas presidenciales, esa coalición (con Fajardo) concluyó el día que se votó la primera vuelta. Desde ese momento, cada uno de nosotros está en libertad de tomar sus decisiones", dijo en la mañana de este lunes en los micrófonos de Blu Radio.

En varias ocasiones, Jorge Robledo ha sido escogido como el mejor Senador. Foto: EL TIEMPO

"Tenemos una relación cordial, pero digamos que él está planteando su opción y yo estoy planteando otra opción”, aseveró el senador. En la práctica de esta orilla, ya hay dos aspirantes.



Asimismo, Robledo entra a rivalizar directamente con Gustavo Petro en las preferencias de los sectores de izquierda. Eso explica que en las primeras declaraciones de Robledo como candidato hubiera tomado a Petro como blanco de sus críticas.



"Yo tengo con él (Petro) grandes diferencias. Tan grandes que no voté por él a la presidencia, yo voté en blanco, en esa ocasión", dijo abiertamente.



"Y en este momento, fíjese usted, que yo le hice la campaña a Claudia López y él, a mi juicio, cometiendo un error grave, respaldó a Hollman Morris”, argumentó Robledo.



A esto Petro respondió: “Dijo Robledo del Moir (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario) que he declarado la guerra a Claudia. No es cierto, no le declaramos la guerra a nadie, ni siquiera nos declaramos en oposición sino en independencia”.



Pero, ¿cuál será la plataforma política de Robledo para tratar de alcanzar el poder? “Yo estoy insistiendo que en Colombia hay que hacer un pacto nacional que tiene que reconocer que las cosas están mal, y que identifique asuntos fundamentales en los que busquemos coincidir como acabar con la corrupción y disminuir las cifras de desempleo”, explicó Robledo en Noticias Caracol, en la noche del domingo.

El diagnóstico de Robledo sobre la situación actual del país es severo. “Cuando las cosas van mal es natural que las cosas estén en desacuerdo. Lo de Duque es un desastre", conceptuó.



En cambio, él se ve como una alternativa fiable. "Yo estoy seguro que esto le gustará a mucha gente y estoy seguro de que voy a llegar hasta el final. Lo voy a hacer dentro de mis concepciones y mis ideas”, aseguró en el mismo canal de televisión.



Por eso, para él hay que empezar a tomar decisiones inmediatas. “Lo que hay es una mala política económica que está reventando en este momento. Así son los fenómenos sociales, en cualquier momento hay una gota que reboza la copa y en este momento se rebozó. En Colombia hay que hacer un pacto nacional, una serie de acuerdos fundamentales en que logremos hacer coincidir a grandes sectores de la sociedad”.



Así pues Robledo pone su nombre precisamente en cuando está en boca de muchas personas por dos situaciones que él ha impulsado. 1. El paro nacional, que este martes tendrá nuevas movilizaciones, del que es uno de sus inspiradores. 2. La salida de la plataforma Uber de Colombia por una pelea con los taxistas. En este caso, el senador se la ha jugado de frente con los conductores de los amarillos.



En un país donde la realidad social y política es tan frenética, es difícil analizar cómo le irá en su candidatura presidencial en 2022. Lo que sí es un hecho es que será protagonista en los días por venir.



