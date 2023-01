Ángela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones de 2018, docente y autora del libro Feminizar la política, se refirió a la clasificación de Shakira como feminista por su última canción.



(Le podría interesar: Alianza Verde y el minInterior se reunieron para discutir la reforma política).

Algunas personalidades en el entorno político también se han referido al tema, unos para resaltar la canción de la colombiana, con la que muchas mujeres aseguran sentirse identificadas porque habla de una decepción amorosa y le lanza dardos a Pique.



Otros de los políticos, como Robledo, cuestionan que pongan a la cantante como feminista y mencionó que "no hay nadie más lejos" de las luchas de las mujeres que Shakira.



(Lea: Jota Pe por reunión de Roy Barreras y Katherine Miranda: 'no me podrán comprar').



"A raíz de su última canción a @shakira muchas personas la gradúan de feminista. Nadie más lejos que ella, de nuestras luchas. Ella encarna lo que la profesora Nancy Fraser llama "los feminismos que son servidumbres del capitalismo", se lee en el trino.

A raíz de su última canción a @shakira muchas personas la gradúan de feminista

Nadie más lejos que ella, de nuestras luchas .

Ella encarna lo que la profesora Nancy Fraser llama " los feminismos que son servidumbres del capitalismo " — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 18, 2023

Ángela María ha sido una de las defensoras del papel de la mujer en entornos como el político. En una entrevista que se publicó en EL TIEMPO, ella mencionó que las cosas que las mujeres han logrado ha sido fruto de luchas de muchos años.

Además, a quien cita es a una filósofa, docente de Ciencia Política y política que se caracteriza por hablar sobre el feminismo liberal desde una mirada crítica.



Fraser se conoce como una de las intelectuales más relevantes si de feminismo se habla.



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias de Política: