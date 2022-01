Jorge Enrique Robledo, aspirante a la presidencia en la lista de la Coalición Centro Esperanza, le exigió a Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del Centro Democrático, revelar publique el examen de laboratorio en el que dio positivo.

“Yo no estuve en el debate de Semana-EL TIEMPO para no poner en riesgo de covid a los demás candidatos”, dijo Robledo quien a última hora desistió de participar en el cara a cara realizado este martes por los dos medios. “Una actitud de respeto y seriedad me llevó a actuar así”, argumentó.



En línea con ese planteamiento, preguntó: “¿Cuándo supo Oscar Iván Zuluaga que estaba contagiado?”.



"Exijo que publique el examen de laboratorio en el que dio positivo", reiteró.



Para Robledo, lo hecho por Zuluaga, incluso, se enmarca en una situación de ilegalidad.



“Los hechos dicen que Zuluaga sabía de su Covid desde antes del debate", dijo. "Porque se hizo el examen antes del debate y solo se hace un examen de covid quien tiene los síntomas, que son muy conocidos. Era su deber legal no ir al debate. Además engañó a los otros candidatos y al país”, declaró Robledo.



Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, número uno en la lista del Pacto Histórico al Senado, censuró la presencia de Zuluaga en el encuentro.



Algunos medios de comunicación dejaron entrever que Zuluaga se había hecho la prueba de coronavirus el pasado lunes.



Ante esto, Bolívar calificó de "irresponsable" al candidato uribista y por haber ido al escenario “a contagiar a todo el mundo”, en lugar de aislarse.





POLÍTICA