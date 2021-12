Es un secreto a voces. En cualquier esquina de Barranquilla se afirma con convicción que Casablanca, la sede de la campaña de la hoy prófuga exparlamentaria Aída Merlano en el barrio El Golf, era un santuario electoral que beneficiaba a los intereses de Roberto Víctor Gerlein Echeverría (18 de noviembre de 1938 - 23 de diciembre de 2021).

Es más, se cuenta que el ‘congresista eterno’ del Partido Conservador, como se le conocía, tuvo una dolorosa ruptura familiar por los vínculos que él tenía con ella.

Allí, en esta sede, hace un tiempo la Dijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía irrumpieron en el lugar y lejos de solo encontrar volantes e indumentaria de la competencia electoral, hallaron certificados de votación, cuatro armas, computadores, listados y planillas de personas, y $268 millones en efectivo.



El hecho sacó a la luz, además, una historia de amor entre ella y Julio Gerlein, hermano del congresista fallecido y uno de los más exitosos empresarios de la costa Caribe.

El episodio hizo que los hermanos se distanciaran, lo que fracturó a la tradicional casta política de los Gerlein. Un dolor que el senador nunca pudo superar.



Ese episodio, más las condiciones impuestas por la pandemia, lo volvieron un hombre silencioso, un hecho llamativo para uno de los más versátiles oradores que ha tenido el Congreso en toda su historia. “Cuando tomaba el micrófono, había que prepararse para escuchar una intervención de una hora”, dice uno de sus colegas hoy en el parlamento.



Algunas de sus intervenciones fueron brillantes por los argumentos dados en defensa de su ideario conservador. Esa era una virtud que hoy sus colegas exaltan. Son cientos, miles, pues llegó al Congreso por primera vez en 1974 y ahí se quedó. Otras, sin embargo, fueron polémicas.



Como en aquella ocasión, en 2012, durante una de las plenarias del Senado en las que se debatía el matrimonio entre parejas del mismo sexo, donde dijo que “el catre compartido entre dos varones” era un “horror, Dios mío”.



“A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido entre dos mujeres porque ese homosexualismo no es nada, pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental”, sentenció.



“La tragedia de la unión homosexual y del sexo homosexual es la esterilidad. (...) Un sexo estéril no es cosa que nos entusiasme a los conservadores, de pronto a los amigos del progresismo funerario les agrada, pero no somos amigos del progresismo”, dijo Gerlein mientras levantaba una biblia con orgullo.



Los focos estuvieron ese día sobre él y se hicieron virales tanto como cuando se le vio en fotos y videos dormir en el recinto.



“El sueño es una invención de mis amigos de los medios. Yo toda mi vida he cerrado mis ojos para escuchar con la mejor atención posible. Y es una posición física. No he estado pendiente de algún sueño, ni he estado durmiendo”, se defendió en su momento.



Sin embargo, no mostró arrepentimiento. “Me siento bien, dije lo que pensaba. Yo no entiendo cómo pueden pedirle a un ciudadano como yo, que tiene temor de Dios, que le muestre aprobación a este proyecto, eso es antitético”, le explicó a la revista Bocas.



“Solo dije lo que pensaba con respecto al sexo entre varones, es algo que no va con mis principios religiosos”, concluyó.



Una de sus últimas entrevistas fue con EL TIEMPO. Este diario le preguntó que si consideraba que en su vida política hubiera hecho algo irregular como sus contradictores políticos comentaban. ¿Cómo le se ocurre preguntarme por esos infundios?, respondió molesto en ese momento el congresista fallecido este jueves a los 83 años de edad.



POLÍTICA