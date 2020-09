Rifirrafe entre senadoras Valencia y Cabal con Fecode

Luego de que Fecode asegurara que aún no regresa a clases presenciales por falta de protocolos de bioseguridad y falta de mejoras en la infraestructura de los colegios, este lunes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia publicó en sus redes sociales una propuesta argumentando que "Fecode no quiere volver a clases" presenciales bajo el modelo de alternancia que propuso el Gobierno por la pandemia de coronavirus.



"Si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados", fue el trino de Valencia en el que mencionó su propuesta.



Frente a ello, los docentes agremiados a través de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), le respondieron a la senadora y tildaron su propuesta de "cínica" y "oportunista".



"En vez de garantizar presupuesto para infraestructura de colegios públicos y que puedan cumplir los protocolos en un regreso a clases presenciales seguro para la comunidad educativa, quieren aprovechar la pandemia para privatizar la educación. Cinismo y oportunismo en una frase".



Tras esta publicación, la senadora María Fernanda Cabal se sumó a la discusión, quien señaló que debe existir “libertad de los padres a decidir como todo libre mercado. ¡Sobre la educación de sus hijos!”.



Nuevamente el gremio de los maestros respondió, esta vez a la senadora Cabal. "Esta frase tiene tantos problemas de redacción, ortografía y semántica que nos da la razón a los docentes. Seguiremos defendiendo la educación pública para que no quede a merced del "libre mercado" y sometida al interés de quienes no la valoran, pues no piensan ni para escribir", trinó.

Debido a que este lunes el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento selectivo continuará en todo el mes de octubre, Fecode puntualizó: "El Gobierno extendió el aislamiento obligatorio todo el mes de octubre, cuando los aislados de la realidad del país son el presidente y sus ministros. Si fuera por ellos hasta los niños y niñas estarían expuestos a diario al virus en colegios públicos sin las condiciones".

Fecode agregó que, “lleva años luchando por más recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En mayo de 2019 se acordó hacer la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) y el gobierno de Iván Duque no ha cumplido. Hoy, son indispensables en el regreso a clases presenciales”.



Los docentes de este gremio anunciaron que este miércoles 30 de septiembre desarrollarán una Junta Nacional extraordinaria, donde uno de los objetivos será definir estrategias frente a la desobediencia civil, la construcción y aprobación de agenda nacional de movilización y la evolución de la pandemia.

