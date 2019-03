'El Gobierno jugó a fraccionar y a dividir el partido' Richard Aguilar

El senador por Cambio Radical Richard Aguilar aseguró que detrás de la decisión de algunos congresistas de esa bancada de votar el Plan Nacional de Desarrollo hay “una mano muy poderosa”.

Y es que la bancada había decidido no votar el Plan Nacional de Desarrollo y viajar a Valledupar para deliberar sobre las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Sin embargo, algunos congresistas, en su mayoría de la Costa, decidieron asistir a la votación y esos votos fueron claves para que el Plan fuera aprobado.

Esto, dijo Aguilar en diálogo con EL TIEMPO, causó “gran malestar e inconformismo” al interior de Cambio Radical.



¿Por qué unos congresistas de Cambio Radical estuvieron el viernes en Valledupar y otros en el Congreso votando el Plan de Desarrollo?



Existe un gran malestar, un gran inconformismo. Se había adoptado que las decisiones siempre se iban a tomar por mayoría y ya será el propio partido y el secretario general a quien le corresponda mirar cómo proceder ante la indisciplina de los compañeros.



No cabe duda que el Gobierno jugó a fraccionar y a dividir el partido y por eso, aunque algunos ya iban llegando a Valledupar, dieron vuelta para regresar a Bogotá porque hubo una mano muy poderosa que intervino y los convenció de ello.



¿De dónde salió esa mano? ¿Quién es?



Es un factor externo.



¿Cuál es la posición de la parte de la bancada que prefirió irse a Valledupar y no votar el Plan de Desarrollo?



Varias fueron las razones para no acompañar el Plan de Desarrollo en su primer debate. La primera de ellas que el mayor número de proposiciones entregadas al Gobierno por parte de Cambio Radical no fueron acogidas. Segundo el trámite que se le dio en donde pretendían que estudiáramos un abultado número de artículos y páginas a vuelo de pájaro, sin un estudio en detalle, sin un estudio consciente de la responsabilidad que implica aprobar una Plan Nacional de Desarrollo y venir a aprobar un Plan en cinco horas, como se aprobó, pues va a generar las repercusiones que nosotros a partir del martes le vamos a comunicar a los colombianos.



¿Es la mayoría de los congresistas los que decidieron no votar?



Claro. De los 15 miembros no fuimos 10 a votarlo.



¿La bancada al final se dividió o usted cree que el Gobierno les dio algo a cambio de que votaran el Plan de Desarrollo?



No lo he comprobado, no lo puedo afirmar, pero temo que eso haya ocurrido. Sabemos que la ropa sucia se lava en casa, pero ellos expusieron al partido, sobre todo que ha venido trabajando monolíticamente en los últimos meses y las constantes llamadas de esa mano poderosísima fue la que llevó a que el partido se fraccionara. El Gobierno fue cómplice de ello.



¿No cree que haber incluido un alivio a Electricaribe ayudó a que los congresistas costeños de Cambio Radical prefirieran ir a votar el proyecto en el Congreso?



No lo puedo aseverar así, pero he visto en los medios que la razón para que ellos fracturaran al partido y no acogieran la posición mayoritaria, pero debemos esperar a que nos den las explicaciones que deben ser al interior del partido.

Con mucho respeto les debo expresar el gran malestar e inconformismo que sentimos los compañeros.



¿Qué pasará con los congresistas que incumplieron el acuerdo y que votaron el Plan de Desarrollo?

​

Lo primero es que en la reunión de Valledupar definimos que de aquí en adelante todas las decisiones se van a plasmar en las actas y que congresistas que no acojan esa decisión, que es la mayoritaria, pues entraremos nosotros en el comité de ética.

Lo que le he pedido al secretario es que revise qué se puede hacer en este caso, dado que solo hubo un acuerdo verbal de no asistir y que fue mayoritario, mirar si eso es suficiente para hacer una amonestación o un llamamiento público para que verdaderamente ellos sientan el malestar del partido. Pero ya le comente al propio partido definir, pero lo que sí establecimos en Valledupar es el procedimiento que se va a llevar a cabo para que esta indisciplina no vuelva a pasar.



POLÍTICA