Uribe dice que por culpa de Santos no se puede extraditar a Santrich

El senador Álvaro Uribe le echó este viernes la culpa a su archienemigo político, el expresidente Juan Manuel Santos, de no poder extraditar a Jesús Santrich por la vía de la conmoción interior.

Desde Barranquilla, Uribe se quejó de que como Santos elevó a rango constitucional los acuerdos de paz, una declaratoria de conmoción interior no permitiría modificar la Carta y habilitar una vía para la extradición del exjefe guerrillero.



“Muchos colombianos me preguntan por qué el presidente Duque no decreta la conmoción interior para extraditar a Santrich, porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, e incumplió la promesa, los elevó y la conmoción no puede suspender la Constitución”, dijo el expresidente este viernes.



En algunos sectores cercanos al uribismo se había planteado la posibilidad de acudir a esta figura para poder proceder con la extradición de Santrich.

Sobre la posibilidad de una de constituyente, el expresidente Uribe dijo que la

Constitución del 91 “creó demasiados formalismos para convocarla” y dijo es “casi una creación sin posibilidad de realidad”.



De todas maneras Uribe dijo que desde Barranquilla que anunciaba todo el “apoyo a las iniciativas del presidente Iván Duque para reformar los acuerdos de La Habana”.

Esto deja en evidencia el empeño del uribismo y del Gobierno de modificar los acuerdos con las Farc.



POLÍTICA