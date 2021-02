Revocatorias de mandato por ahora seguirán suspendidas

La suspensión en el trámite de las 58 revocatorias de mandato y dos solicitudes de referendo que se adelantaban ante la Registraduría por ahora seguirán suspendidas, luego de la decisión del juzgado séptimo administrativo de Bogotá que rechazó una acción de tutela que se presentó para reactivar el trámite de estos mecanismos.

La decisión de suspender el trámite de las revocatorias fue anunciada por la Registraduría Nacional el pasado primero de febrero y busca proteger a los ciudadanos –en el proceso de recolección de firmas– de posibles contagios de covid.



La entidad electoral dijo que está a la espera de un “concepto” del Ministerio de Salud para proceder a entregar los formularios a fin de que los comités que impulsan estos mecanismos avancen en este paso.



La decisión de la Registraduría desató una aguda polémica entre quienes consideran que se está vulnerando su derecho constitucional a revocar a un mandatario local y quienes estiman inconveniente llevar a cabo este proceso en medio de la pandemia.



De hecho, el ciudadano Julio Alberto Tarazona instauró una tutela en la que argumenta que los protocolos de bioseguridad en Colombia ya están establecidos, por lo que pidió reactivar estos procesos.



No obstante, el juzgado al que le correspondió resolver este recurso judicial señaló que esta tutela es “improcedente”.



“Es evidente, que la actuación administrativa, con la cual está en desacuerdo el accionante, no impide el ejercicio del derecho invocado, puesto que como se advirtió, se trata de una actuación administrativa temporal y no definitiva, y por el contrario, resulta ser una actuación que tiene incidencia directa en las medidas que se deben adoptar para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del covid-19”, señaló el juzgado.



Se estima que para llevar a cabo las 58 iniciativas de revocatoria de mandato inscritas a la fecha, se deben solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cerca de 200.000 millones de pesos.



Una mirada en retrospectiva a la revocatoria del mandato muestra que a esa figura no le ha ido bien. Desde 1991, cuando se introdujo en la Constitución, se han intentado 168 revocatorias, pero solo han llegado a elecciones 69 votaciones de estas iniciativas. Y solo una, realizada en el 2018, prosperó; la del alcalde de Tasco, Boyacá, Nelson García.



