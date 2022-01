Hace un año, cuando se cumplió el tiempo legal para dar comienzo a las revocatorias de mandato de alcaldes y gobernadores en el país, arrancaron con fuerza cinco procesos en contra de los alcaldes Daniel Quintero, en Medellín; Claudia López, en Bogotá; Jorge Iván Ospina, en Cali; William Dau, en Cartagena; y Jairo Tomás Yáñez, en Cúcuta.

Daniel Quintero (Medellín)

El más reciente en dar frutos es el proceso en contra del alcalde de la capital antioqueña, después de que la Registraduría avalara 130.000 firmas que buscan su revocatoria.



El silencio en las redes sociales del alcalde Daniel Quintero había despertado dudas sobre si este había controvertido o no el informe presentado por la Registraduría, pues el plazo se cumplió el pasado 31 de diciembre.



Aunque el mandatario está en vacaciones, la Alcaldía confirmó que este sí impugnó y que logró hacer el procedimiento el último día del año. Son más de 35.000 firmas las que mostrarían irregularidades.



El recurso usado por el mandatario deberá ser contestado en los próximos 10 días para determinar si el proceso continúa o concluye en ese punto.



Lo que seguiría en el proceso es que la Registraduría emita un informe definitivo técnico; para finalmente tener el certificado de la entidad y del Consejo Nacional Electoral (CNE) y así proceder con la designación de la fecha en la que los ciudadanos saldrán a votar para decidir si quieren o no que Quintero siga como alcalde de la capital antioqueña.



Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Claudia López (Bogotá)

En abril del año pasado el movimiento cívico ciudadano 'Por la Bogotá que Merecemos' retiró la revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, un proceso que se había iniciado de manera formal el 25 de enero de 2021, cuando la alcaldesa fue citada en audiencia pública por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El vocero del movimiento cívico, José Miguel Santamaría indicó en ese entonces que "por cuenta de las demoras en la entrega de las planillas (para la recolección de firmas) hace que no tengamos los tiempos necesarios para lograrla durante este año".



Por otro lado, hay otro comité inscrito para adelantar el proceso contra Claudia López, llamado 'Recuperemos nuestra Santa Fe sin vías de hecho', el cual tiene muy poca fuerza y es liderado por una ciudadana que participó también en la revocatoria del exalcalde Enrique Peñalosa.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá

Jorge Iván Ospina (Cali)

El proceso de revocatoria, que se desarrollaba en Cali y que buscaba revocar el mandato del alcalde Jorge Iván Ospina, se cayó el pasado 4 de noviembre.



El comité llamado 'Cali Primero' anunció que no alcanzaba a recoger las 90.000 firmas requeridas pues tenían solo 75.000. "Gracias a todas las cadenas y caleños que nos creyeron y nos respaldaron. Nos disculpamos por no haber alcanzado el objetivo", indicaron en la carta donde hicieron su anuncio.



Por su parte el alcalde agradeció a los ciudadanos que no firmaron. "A las grandes mayorías de caleños y caleñas que no firmaron para la revocatoria de mandato que tengo por voto popular gracias. Para quienes firmaron y están muy molestos por todo lo que hemos vivido, aunque que me tocara gobernar en pandemia y estallido social les quiero decir que no dejaremos de trabajar un minuto para que mediante el esfuerzo y resultado podamos lograr recuperar su confianza", indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.



El grupo que buscaba su revocatoria argumentaba que "la administración del señor Jorge Iván Ospina durante su primer año de gobierno, incumplió con lo que prometió y estableció en el Plan de Desarrollo Distrital de Cali 2020-2023".



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

William Dau (Cartagena)

En Cartagena se inscribieron dos comités para revocar al alcalde William Dau con el fin de recolectar 35.000 firmas que necesitaban para validar su pretensión.



No obstante, los voceros del comité 'Líderes Unidos por Cartagena' desistieron y, argumentando falta de garantías, decidieron no presentar las firmas que tenían para revocar al mandatario.



Por otro lado, el pasado 25 de diciembre, la Registraduría anunció al 'Movimiento Cartagena Revoca' que no avaló parte de las firmas que reunieron para el proceso de revocatoria en contra de Dau.



Así lo confirmó el líder de la organización, Lucio Torres, quien indicó que el organismo encargado invalidó por “inconsistencias” unas 27.000 de las 68.000 firmas, aproximadamente, que lograron recolectar.



“Con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo hicimos el proceso de recolección de firmas en Cartagena para la revocatoria del mandato del señor William Dau”, manifestó Torres.



William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Jairo Tomás Yáñez (Cúcuta)

El pasado 20 de diciembre, la Registraduría Nacional dio a conocer el calendario electoral para adelantar la votación de la revocatoria del alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez. Se había anunciado que los sufragios se realizarían el miércoles 5 de enero de este año, no obstante, debido a diferentes problemas logísticos, la fecha se aplazó.



De acuerdo con la institución electoral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, cuya misión es designar la Comisión Escrutadora, se encuentra en vacancia hasta el 11 de enero.



Lo curioso es que la primera fecha escogida para la votación de la revocatoria del alcalde Yáñez fue el 12 de diciembre. Sin embargo, la Registraduría informó que no contaba con los recursos y el tiempo necesario para cumplir con el calendario electoral.



Por su parte, los representantes y promotores del movimiento 'De que se va, se va, póngale la firma', esperan que a las urnas acudan 130.565 ciudadanos, lo que equivale al 40 por ciento de la votación válida registrada para las elecciones de 2019.



De ese número, la mitad más uno deberá votar 'sí' para convocar a nuevas elecciones y elegir un nuevo mandatario local.



El Alto Comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, quien fue designado como alcalde ad hoc de Cúcuta, afirmó que garantizará la seguridad y transparencia en el desarrollo del mecanismo de participación ciudadana en esa jornada.



Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta. Foto: Facebook Jairo Yañez



POLÍTICA