Este martes se realizó la segunda reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. La primera fue el pasado 29 de junio. El encuentro, que duró más de una hora, se dio en la Casa de Nariño hacia las 11:00 de la mañana.



(En contexto: Encuentro entre Petro y Uribe: terminó la reunión en Casa de Nariño)

En el diálogo estuvieron presentes también el ministro del Interior, Alfonso Prada, y los congresistas del Centro Democrático, Miguel Uribe y Óscar Pérez.



En una rueda de prensa desde la sede del partido, el exmandatario aseguró que el encuentro fue muy formal y que el jefe de Estado los escuchó. "Hablamos con franqueza y respeto, él procedió de la misma manera". Calificó el diálogo como "generoso y constructivo".



Dijo que apoyan la compra de 3 millones de hectáreas que planteó el presidente Petro y pidió que no estigmaticen ni al gobierno como "neocomunista" ni a ellos como "extrema derecha. Estos fueron algunos de los puntos claves que mencionó Uribe sobre la reunión que inició, precisamente, con el tema de las tierras.

Facebook Twitter Linkedin

En el encuentro estuvo presente también el senador Miguel Uribe. Foto: Presidencia

La oposición del Centro Democrático

El ex presidente Uribe mencionó que desde su partido siguen llevando a cabo una oposición constructiva. "Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos. Implica unos comportamientos. La oposición cuando se anuncia como una oposición constructiva tiene que ser una oposición que sepa dialogar y oponerse con argumentos, que sepa critica con razones, que sepa escuchar y que también tenga disposición de lograr acuerdos".

Sobre la compra de tierras: 'Se ha dado un paso un gran paso cuando no se habla de expropiar'

El también ex senador explicó que en la reunión le transmitió a Petro las preocupaciones de ciudadanos que, según comentó, se han acercado a él para manifestarle sus inquietudes del nuevo Gobierno. "Le pedí a mis compañeros paciencia porque sentía la obligación de transmitir lo que le escucho a la gente", dijo.



Uno de los aspectos que mencionó en este sentido es lo relacionado con las tierras. "Se ha dado un gran paso cuando el expresidente no habla de expropiar, sino de comprar x número de hectáreas porque eso concilia la necesidad de resolver problemas sociales campesinos y al mismo tiempo no afectar los sectores productivos del campo", aseguró.



También dijo que se debe "acompañar al Gobierno en la compra de tierras".

Lo que le dijo Uribe a Petro sobre las fuerzas militares

Otro de los temas que llevó a la mesa Uribe tiene que ver con las fuerzas militares.



Contó que le dijo al presidente Petro: "Con todo el respeto que usted se merece, usted es el comandante y, sin que yo haya hecho un solo comentario en público, le quiero decir que hay familias de militares tristes que le dicen a uno: sacaron a mi padre, el general, de pronto por una anotación en la HV injusta y entonces afectaron una larga carera del servicio a la Patria vistiendo los uniformes de las fuerzas armas.



Explicó que le volvió a plantear su idea de crear una sala especial e imparcial en la JEP para los integrantes de las fuerzas armadas.



"Insistí en un argumento: el guerrillero que va allí si reconoce un crimen, reconoce lo que a él le correspondía hacer de acuerdo con aquello en lo que estaba la guerrilla. Pero el militar que tiene que reconocer un delito para gozar de libertad reconoce lo que no debía hacer y lo que no hizo. Habrá muchos que por la libertad reconocen el delito no cometido (...) He venido escuchando y conociendo. Muchas veces la angustia familiar para que un padre o esposo coronel esté libre se llega al punto de tener que ceder la verticalidad del honor militar en aras de la libertad de la familia".

POLÍTICA

Más noticias de Política

- ¿Por qué las marchas de este 26 de septiembre superaron las expectativas?

- Gustavo Petro defiende a Francia Márquez de insultos racistas