Encuentro de expresidentes: Iván Duque y César Gaviria se reunieron en Bogotá

Este lunes se llevó a cabo una reunión entre los expresidentes Iván Duque (2018-2022) y César Gaviria (1990-1994). De acuerdo con cercanos, el más reciente primer mandatario visitó al que lideró el proceso de la Constitución de 1991. El encuentro comenzó en horas de la tarde y tomó más de tres horas.



La reunión de expresidentes se llevó a cabo en la casa que tiene Gaviria en el municipio de La Calera, cerca a Bogotá. En los círculos de ambos exmandatarios hay versiones distintas sobre quién tomó la iniciativa para darse la reunión. Unos apuntan a que fue Iván Duque el que pidió el encuentro, mientras que otros señalan que Gaviria fue el que invitó al café.

Iván Duque, presidente electo de Colombia, y César Gaviria, jefe del Partido Liberal. Foto: Archivo particular



En el extenso encuentro se dedicaron en la mayoría del tiempo a hablar del acontecer nacional. En el listado de temas estuvo la actualidad política del país, la seguridad del territorio, algunos proyectos de inversión que estarían estancados, y el bloqueo al Palacio de Justicia. Sobre este último tema se habló de un respaldo a la rama judicial.



Ambos exmandatarios han cuestionado en el último tiempo algunas de las acciones llevadas a cabo por el gobierno de Gustavo Petro. Incluso, con los bloqueos de este jueves a la máxima sede de la justicia en Colombia, el que también es presidente del Partido Liberal emitió una dura carta.





La carta de Gaviria

En un duro comunicado, Gaviria dijo que los actos en los que está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de "actos ilegales, inconstitucionales".



"El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la constitución, no solo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales", aseveró el exmandatario, quien además es el jefe del Partido Liberal.



Gaviria, además, les hizo un llamado a los ciudadanos, a los partidos políticos, a los gremios y organizaciones no gubernamentales para defender la democracia y dijo que a la justicia se le fortalece y se respeta.



"No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy", señaló el exmandatario.



Y remató su comunicado diciendo que "lo que estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia".