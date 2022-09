El pasado 26 de septiembre, en varias ciudades del país, cientos de personas salieron a las calles para expresar su descontento con las propuestas de reforma del presidente Gustavo Petro.



(Lea también: Álvaro Uribe: los puntos claves que explicó del encuentro que tuvo con Petro).

Algunos sectores de la oposición apoyaron las marchas y se vio a miembros del Centro Democrático participar en estas.



Un día después de estas movilizaciones, justamente, en Casa de Nariño se dieron cita el jefe de Estado y el ex presidente Álvaro Uribe, quien estuvo acompañado de los congresistas de su partido, Miguel Uribe y Óscar Pérez.



Para el Gobierno Nacional, el encuentro fue positivo y demostró que se puede llegar a acuerdos mediante el diálogo. Uribe, por su parte, dijo que el presidente los escuchó y que ellos hablaron "con franqueza".



(De interés: Uribe: 'No estigmaticen más al Presidente Petro').



Aunque algunos sectores aplaudieron el acercamiento entre el Gobierno y la oposición, los organizadores de la marcha expresaron su inconformidad con el encuentro entre Uribe y Petro, pues, según un comunicado, en la reunión no se representaron los intereses de quienes salieron el lunes a las calles. Dicen que fueron ignorados por el Presidente.



“Se confunde el presidente Petro al convocar únicamente a los líderes de un partido cuando la GRAN MARCHA NACIONAL no es representada por ningún partido en el Congreso”, expresó el vocero Pierre Onzaga en el texto.



El documento añade que: “La Gran Marcha seguirá con su línea roja sin negociación frente a las reformas presentadas por considerarlas lesivas para todos los colombianos”.



En días previos, en una conversación con este diario, Onzaga explicó que con la movilización ellos no pretendían negociar, pues consideran que tanto la reforma tributaria como la política deben ser tramitadas desde cero.



(Siga leyendo: Reforma tributaria de Gustavo Petro recibe quejas de algunos ministerios).



Manifestaron que la movilización ya empezó a "tener poderosos efectos en la sociedad".

@petrogustavo sigue tratando d deslegitimar la marcha #26s #gritocontrareformas invitando al presidente @AlvaroUribeVel en lugar de los ciudadanos que sí lideramos la movilización. ¿No le bastó con macartizarnos durante este mes?Ahora enfrentará nueva marcha el #24o @VickyDavilaH — Pierre Onzaga Ramírez (@pierreonzaga) September 28, 2022

Más noticias

Las marchas de protesta a Petro y ¿también contra los alcaldes?



Gustavo Petro defiende a Francia Márquez de insultos racistas



Francia Márquez le responde a Esperanza Castro, quien la insultó en marchas



ELTIEMPO.COM