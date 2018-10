Cumbre de Uribe y Vargas, con resultados concretos

El encuentro de Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras, el pasado miércoles en la noche, produjo resultados concretos. Hubo acuerdo entre sus partidos –Centro Democrático (CD) y Cambio Radical (CR)– para juntar sus fuerzas y sacar adelante las reformas tributaria y de la Justicia, en el Congreso.

La presencia de Paloma Valencia y Germán Varón Cotrino, en el encuentro –la primera de CD y el segundo de CR, no era protocolaria. Los dos son ponentes de los respectivos proyectos.



EL TIEMPO pudo establecer que Uribe y Vargas Lleras, con los ponentes, prácticamente llegaron a un consenso sobre los aspectos principales de la reforma a la Justicia, lo que sin lugar a dudas ayudará en su trámite.



Aunque los dos partidos no tienen mayorías absolutas, ni en las comisiones ni en las plenarias, si configuran un bloque significativo.



Uribe y Vargas Lleras se pusieron de acuerdo, por ejemplo, en eliminar, definitivamente, las contralorías municipales y departamentales en virtud de su gran costo para el Estado y su poca eficacia.



También estuvieron de acuerdo para tomar medidas contundentes de descongestión de la Justicia. Por ejemplo, que los procesos no demoren más de un año.

Una de las fórmulas en la que los dos líderes lograron un consenso para la descongestión de la Justicia, que debe beneficiar al ciudadano de a pie, es que las notarías y el arbitraje asuman la competencia de resolución de conflictos que ahora tienen algunos jueces.



Respecto de la reforma tributaria, un tema muy desafiante en el actual Congreso, Uribe y Vargas también estuvieron de acuerdo, por ejemplo, en la eliminación de la renta presuntiva, el establecimiento de una tasa del 30 por ciento para el impuesto de renta a las empresas y del 10 por ciento para el turismo y los proyectos nuevos de la agroindustria.



Estos no son los primeros acuerdos del Centro Democrático y Cambio Radical, ya habían coincidido en la creación de la sala para las Fuerzas Militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En ningún caso, según dijeron los asistentes, hubo algún tipo de diálogo sobre participación política. De hecho, Vargas Lleras rechazó el ofrecimiento que el presidente Iván Duque le hizo de manera insistente para que aceptara la embajada en Londres.



Lo que se abre paso, por ahora, tras la reunión de Uribe y Vargas, es un compromiso para impulsar iniciativas legislativas estratégicas y de beneficio ciudadano. De hecho, el partido de Vargas Lleras es el que más propuestas estructuradas ha llevado a este Congreso: reforma tributaria, a la Justicia, anticorrupción, Consulta previa, Ministerio de la Familia y regalías.



