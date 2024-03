Respuestas encontradas ante decisión de Petro de expulsar a diplomáticos argentino por agresión de Milei

El presidente Gustavo Petro tomó la determinación de expulsar el equipo diplomático argentino ante los ofensivos comentarios de su homólogo argentino, Javier Milei. Este calificó de "asesino terrorista" al mandatario colombiano en una entrevista con Andrés Oppenheimer de CNN. Era la tercera vez en la que el argentino usaba comentarios despectivos en contra de Petro.

La decisión ha causado posturas encontradas, como la mayoría del presidente Petro. Los afines al gobierno han compartido la decisión diplomática, y la han calificado como la mejor manera de hacer defender la dignidad presidencial. "Colombia no puede aceptar el irrespeto del Presidente de Argentina, Milei, con el presidente Petro, elegido por el pueblo colombiano en forma legítima. Ya se volvió costumbre. El retiro del Embajador es lógico y justificado", dijo Juan Fernando Cristo, cabeza del Partido En Marcha.

Este, como otros, apuntó que a pesar de las diferencias que se puedan tener en la contienda política interna, "debemos exigir respeto hacia Colombia y su jefe de estado. La crisis en la relación con nuestros hermanos argentinos es triste pero inevitable".

El representante David Racero fue otro de los que se manifestó en apoyo: "No es un asunto de partido, ni de gobierno. Como colombiano no se puede tolerar el insulto al presidente por parte de otro mandatario". A renglón seguido dijo: "Rechazamos las palabras soeces que ha utilizado en varios ocasiones el presidente Milei. Respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos".

En cambio, la oposición no vio de buena manera lo hecho por el mandatario, varios apuntaron que ha sido una respuesta muy fuerte frente a los pronunciamientos por las irregularidades con la oposición venezolana.

"Romper relaciones con Argentina por los insultos del presidente Milei resulta un poco exagerado cuando Gustavo Petro ha comparado al presidente argentino con Videla y Pinochet y vive buscando camorra con otros gobiernos", dijo el representante del Centro Democrático Andrés Forero, que añadió: "Mientras tanto al dictador venezolano le tolera todo".

Una línea menos dura tuvo el senador de Cambio Radical David Luna, que cuestionó tanto a Petro como Milei: "Se equivoca Petro al no rechazar la dictadura de Maduro, como Milei en insultar a Petro. Las relaciones diplomáticas no soy un “trompo de quitar y poner”, es un tarea para administrar como jefes de Estado no como polítiqueritos buscando aplausos o likes. Es una lástima la falta de madurez para gobernar".