La respuesta de Julián Román a la carta de Andrés Felipe Arias

"¿Que si me conmueve la carta? Me conmueven la familia de Dilan y de los policías y militares asesinados en esta guerra eterna, las madres de los falsos positivos, las familias campesinas que no tuvieron acceso a los subsidios por las políticas corruptas. Eso me conmueve".



Con esta dura frase, el actor Julián Román se refirió a la carta que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, le envió después de que en días pasados el artista cuestionara en su cuenta de Twitter el paso en primer debate del proyecto de ley que busca una segunda instancia para los aforados que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia, el cual beneficiaría a Arias.

En la misiva, el exministro le dijo al actor: “No soy el criminal que usted cree que soy (...) fui condenado injustamente por un delito que no cometí, en medio de un proceso judicial colmando de anomalías”.



Y detalló que pasa la “mayor parte del tiempo confinado en una habitación sencilla del pabellón habilitado para reclusos en una unidad militar”.



Arias le señaló a Román que el proyecto que está haciendo trámite en el Congreso “garantiza el derecho humano a impugnar una condena a quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero según he leído el proyecto lo tramita el Congreso no precisamente por mí sino porque así lo ha ordenado, en varios fallos, la Corte Constitucional”.



Durante toda la mañana, el actor ha compartido diferentes publicaciones de usuarios que han comentado sobre las declaraciones del exministro de Agricultura.



Así mismo, Román escribió en la noche de este jueves que no pretendan meterlo “en una controversia mediática”. “No nos dejemos distraer de lo realmente importante. El paro nacional”, añadió.

No pretendan meterme en una controversia mediática. No nos dejemos distraer de lo realmente importante. #ParoNacional — Julián Román (@JulianRoman) December 6, 2019

En el transcurso de la mañana de este viernes, Julián Román publicó: “Dignidad como principio activo”.

Dignidad como principio activo.💪🏾 — Julián Román (@JulianRoman) December 6, 2019

La postura del actor ha sido respaldada por otros artistas como Ernesto Benjumea, quien también se refirió en su cuenta de Twitter al caso del exministro.



“Llevamos meses esperando al menos una foto de Arias, quien se ha saltado todos los protocolos para cualquier preso en Colombia y ahora le manda cartica cariñosa a @JulianRoman. ¿Será que aparece también para la prensa y los millones de colombianos que hace rato lo requerimos?”, publicó.

Llevamos meses esperando al menos una foto de Arias quien se ha saltado todos los protocolos para cualquier preso en Colombia y ahora le manda cartica cariñosa a @JulianRoman

Será que aparece también para la prensa y los millones de colombianos que hace rato lo requerimos? — Ernesto Benjumea (@ebenjumea) December 6, 2019

La actriz Marcela Mar también mostró su apoyo a Román: “Amigo @JulianRoman esta carta es para decirte que te admiro como actor y más aún como persona”.

amigo @JulianRoman esta carta para decirte que te admiro como actor y más aún como persona 💋✊🏿✊🏾✊🏻 — marcela mar (@marcelamar07) December 6, 2019

El actor Julián Román manifestó el martes pasado que el trámite del proyecto que beneficia al exfuncionario es una burla y una falta de respeto para el país. Así mismo, ha invitado activamente a participar en las manifestaciones que se enmarcan en medio del paro nacional.



