La respuesta de la Farc a la Mininterior por el acuerdo de paz

En el partido Farc no cayó para nada bien la afirmación de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en la cual afirmó que el "acuerdo de paz con Farc es semifallido".



Uno de los primeros que rechazó estas palabras fue el senador Carlos Antonio Lozada, quien respondió que el acuerdo no es fallido, pero sí lo es el gobierno del presidente Iván Duque.

"El fallido es el Gobierno que usted representa; Gobierno al que le quedó grande la paz", dijo Lozada, quien es uno de los miembros más visibles de la colectividad que nació tras la firma de los diálogos.



Pastor Alape, quien es el delegado de Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, afirmó que la Ministra debe entender que la paz "no es una carga, sino un compromiso".



Y agregó que el presidente Iván Duque "debe honrarlo para evitar ser un gobierno fallido. Hay 13.000 exguerrilleros construyendo paz y esperan que el Gobierno cumpla. Funcionarios deben cesar estigmatización y polarización".

Las declaraciones de Nancy Patricia Gutiérrez se dieron en el Gran Foro Colombia 2020 '¿Para dónde va el país?', organizado por la revista Semana, cuando le replicó al excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien señaló que el gobierno de Duque polarizó y no unió al país.



En ese sentido, Gutiérrez se refirió al acuerdo de paz y lo calificó como "semifallido", pero no por responsabilidad del Gobierno, "que ha respetado la institucionalidad", sino por las actuaciones de la Farc.



"Lo cierto del caso es que las Farc, como tal, no respondieron a quienes creyeron en ellas. Unos sectores se apartaron del proceso, hoy en día son disidencias (...) La institucionalidad que estaba prevista para una implementación a 10 años terminó siendo una carga inicial para este gobierno", indicó la Ministra.



