El representante Alexander Quevedo, del Partido Conservador, afronta un nuevo proceso disciplinario. El congresista, que se encuentra suspendido de forma preventiva por 90 días, tiene que responder ante la veeduría de su colectividad por una posible doble militancia.



La veeduría, liderada por María Eugenia Correa, le confirmó a EL TIEMPO que se abrió un nuevo proceso en contra de Quevedo pues este no habría renunciado correctamente a su afiliación al Partido de la U y seguiría militando en dicha colectividad a pesar de ostentar una curul por el Partido Conservador.

En la comisión séptima de Cámara de Representantes se llevó a cabo la radicación de la ponencia de la reforma laboral en cabeza de Maria Fernanda Carrascal. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

La nueva investigación se da gracias a una publicación periodística que reveló que Quevedo aún seguía en ‘la U’, incluso hubo constancias de dicha colectividad que indicaron que este nunca renunció a su carné de miembro.



Al conocerse estos hechos, la veedora requirió mayor información del partido de Dilian Francisca Toro y así pudo confirmar que no se había surtido la desafiliación correcta de Alexander Quevedo de dicha colectividad, por lo que figuraba como miembro de esta.



Ante esta nueva información, Correa inició una nueva acción disciplinaria en contra de Quevedo por posible doble militancia -pues estaría al mismo tiempo en el Partido Conservador y en 'la U'. Hasta el momento, el representante no se ha pronunciado sobre el tema y tampoco ha notificado oficialmente que fue enterado del nuevo proceso en su contra.



Alexander Quevedo fue elegido por el Partido Conservador en 2022 como representante por el Guaviare. No obstante, anteriormente este aspiró a la alcaldía de San José del Guaviare en 2019 por el Partido de la U. Supuestamente, según lo encontrado por la veeduría, el congresista conservador no habría completado de forma correcta su renuncia a ‘la U’, por lo que en los papeles seguía siendo un militante de dicha colectividad.



En la actualidad, Alexander Quevedo se encuentra suspendido de forma preventiva sin voz ni voto por 90 días. La razón de esta acción disciplinaria por parte de la veeduría es por la supuesta desobediencia del representante a una orden del partido de no apoyar la reforma laboral.



La acción fue tomada en mayo, pero solo fue dejada en firme hace una semana. Esta coincidió con una nueva molestia del Partido Conservador en contra del congresista del Guaviare. Este habría ayudado a que se consolidara el quórum para discutir la reforma laboral, aunque su partido había dado la orden de que ninguno podía asistir a la Comisión Séptima de Cámara, donde se estaba discutiendo la reforma laboral.