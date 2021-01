Representante Mauricio Toro recibe amenazas contra su vida

El representante de Alianza Verde, Mauricio Toro, quien lidera uno de los proyectos para regular las plataformas digitales de transporte, denunció este martes que fue objeto de amenazas anónimas.

“Este hijo de mami alegre, debiera la guerrilla cargárselo y tenerlo unos 4 años encerrado”, dice uno de los mensajes que recibió el congresista vía chat.



De acuerdo con el parlamentario, quien puso en conocimiento de la Fiscalía esta situación, estas acciones obedecerían a presiones que se estarían haciendo en su contra por el proyecto de su autoría que busca “equilibrar la cancha entre taxistas y plataformas digitales como Uber”.



De hecho, Toro reveló que fue demandado ante la Procuraduría por unos líderes del gremio de taxistas por supuesto “prevaricato y por violar la constitución”.



“No nos van a silenciar, llegamos al Congreso a proponer y seguiremos luchando para que los ciudadanos escojan libremente, en qué movilizarse”, manifestó el congresista.



El proyecto de Toro busca eliminar las cargas que tienen hoy los taxis y ponerles algunas obligaciones a las plataformas, de tal manera que se equilibre la cancha y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado.

Equilibrar la cancha

La propuesta liderada por el representante Toro tiene cinco puntos clave:



- El cupo: Mucho de los taxistas han invertido su patrimonio en un cupo. Lo que esta iniciativa es que las plataformas digitales paguen el 2 por ciento de sus ingresos que van a ir a un Fondo de Compensación de Cupos. Ese fondo servirá para comprarles el cupo a los taxistas antes de que terminen costando 500 mil pesos.



- Pólizas: El segundo punto es que se establece que las plataformas digitales deben tener las mismas pólizas y demás seguros que tienen hoy las taxistas.



- El pase: Los taxistas tienen que ir cada tres años a refrendar su licencia, demostrar que tienen habilidades, capacidades, que ven y oyen bien y eso hoy las plataformas no lo tienen. Entonces la idea es que los conductores vinculados a plataformas digitales tengan que sacar la misma licencia.



- Tarifas: Hoy los taxistas no pueden cobrar tarifa dinámica. En hora valle, por ejemplo, las plataformas bajan el precio. Mientras un taxi no puede hacer eso porque sus tarifas las regula es la alcaldía de cada ciudad, las plataformas sí y el taxi se queda sin trabajo en esas horas. La idea es que los taxis también tengan la posibilidad de tarifa dinámica.



- Impuestos: Las empresas dueñas de estas plataformas tienen que radicarse en Colombia. Hoy están obligadas a pagar IVA, pero este lo paga es el ciudadano, ellos lo recaudan y se lo giran al Estado. La idea es que estén obligadas a pagar otros tributos como el impuesto de renta.



